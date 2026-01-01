Trainingspakken met een ritssluiting: sport in stijl bij koud weer
Of je nu staat op te warmen langs de zijlijn of lekker aan het relaxen bent na een bezoek aan de sportschool, in onze full-zip trainingspakken voel jij je goed. We hebben allerlei kleuren en stijlen, van felgekleurde prints tot rustige tinten. Dus er zit voor iedere sporter wel iets bij. We maken ze van superzachte materialen die prettig aanvoelen op de huid. In de flexibele stof kun je natuurlijk bewegen, zodat niets je volgende uitdaging in de weg staat. Bij wisselvallig weer rits je het trainingsjack gewoon open of dicht: wel zo makkelijk. Wordt je training intensiever, dan helpen ademende materialen je lichaamstemperatuur te reguleren.
Ga voor maximaal comfort in een fitnesspak met een volledige ritssluiting. Als je het warm krijgt, voert Nike Dri-FIT technologie het vocht af van je huid. Zo blijf jij koel en comfortabel. Platte naden verminderen irritatie, zodat je je kunt blijven concentreren op het behalen van je doelen. De elastische manchetten en tailleband zorgen voor een perfecte pasvorm. En door de verstelbare trekkoorden blijft je trainingspak goed zitten terwijl je beweegt. Kijk ook eens naar modellen met handige zakken om je pasjes en telefoon in mee te nemen. Natuurlijk vind je op onze joggingpakken altijd de iconische Nike Swoosh, die je look een premium uitstraling geeft.
Geef je training een extra boost en kies voor duurzame materialen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor een trainingspak met rits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.