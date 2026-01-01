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Trainingspakken met rits

(30)
Nike Tech
Nike Tech Shori knit windrunner herenjack met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Shori knit windrunner herenjack met rits over de hele lengte
€ 109,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
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Bestseller
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
Nike ACG 'Trailwind'
Nike ACG 'Trailwind' Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Trailwind'
Storm-FIT ADV herenjack
€ 179,99
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisjack voor heren
NikeCourt Heritage
Tennisjack voor heren
€ 79,99
Nike Stride
Nike Stride Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
Bestseller
Nike Stride
Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
€ 69,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Herenjack
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Classic
Herenjack
€ 79,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Hoodie met rits voor dames
€ 119,99
England x Palace
England x Palace Trainingsjack voor heren
Release in SNKRS
England x Palace
Trainingsjack voor heren
€ 154,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Bestseller
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenjack
Nike Tech
Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori knit trainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Tech
Dri-FIT Shori knit trainingsjack voor heren
€ 99,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Knit trainingsjack voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Knit trainingsjack voor meisjes
€ 54,99
FC Barcelona
FC Barcelona Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona
Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
€ 109,99
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
€ 129,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
€ 64,99
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
€ 129,99
Nike Total 90
Nike Total 90 Repel voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Repel voetbaltrainingsjack voor heren
€ 99,99
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warming-upjack voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport JAM
Warming-upjack voor heren
€ 119,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 49,99
Kobe
Kobe Dri-FIT knit jack
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT knit jack
€ 84,99
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
€ 84,99
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
€ 74,99
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC
Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven trainingspak voor kids
€ 74,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
€ 79,99
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde
Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
€ 74,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized knit trainingsjack voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized knit trainingsjack voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
30% korting
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC
Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven trainingspak voor kids
€ 74,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
€ 79,99
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Academy Pro Derde
Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
€ 74,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized knit trainingsjack voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized knit trainingsjack voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
30% korting

Trainingspakken met een ritssluiting: sport in stijl bij koud weer

Of je nu staat op te warmen langs de zijlijn of lekker aan het relaxen bent na een bezoek aan de sportschool, in onze full-zip trainingspakken voel jij je goed. We hebben allerlei kleuren en stijlen, van felgekleurde prints tot rustige tinten. Dus er zit voor iedere sporter wel iets bij. We maken ze van superzachte materialen die prettig aanvoelen op de huid. In de flexibele stof kun je natuurlijk bewegen, zodat niets je volgende uitdaging in de weg staat. Bij wisselvallig weer rits je het trainingsjack gewoon open of dicht: wel zo makkelijk. Wordt je training intensiever, dan helpen ademende materialen je lichaamstemperatuur te reguleren.


Ga voor maximaal comfort in een fitnesspak met een volledige ritssluiting. Als je het warm krijgt, voert Nike Dri-FIT technologie het vocht af van je huid. Zo blijf jij koel en comfortabel. Platte naden verminderen irritatie, zodat je je kunt blijven concentreren op het behalen van je doelen. De elastische manchetten en tailleband zorgen voor een perfecte pasvorm. En door de verstelbare trekkoorden blijft je trainingspak goed zitten terwijl je beweegt. Kijk ook eens naar modellen met handige zakken om je pasjes en telefoon in mee te nemen. Natuurlijk vind je op onze joggingpakken altijd de iconische Nike Swoosh, die je look een premium uitstraling geeft.


Geef je training een extra boost en kies voor duurzame materialen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor een trainingspak met rits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.