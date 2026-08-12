  1. Fitness en training
    2. /
  2. Kleding
    3. /
  3. Broeken en tights

Kids (7–15 jaar) Kids Fitness en training Broeken en tights

(29)
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
+1
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT shorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT shorts voor jongens
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike Mavn
Nike Mavn Legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike Mavn
Legging met hoge taille voor meisjes
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (8 cm)
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT shorts voor meisjes (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT shorts voor meisjes (8 cm)
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (13 cm, ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (13 cm, ruimere maten)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Lange meisjeslegging
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange meisjeslegging
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Legging voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging voor meisjes
€ 44,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT geweven broek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT geweven broek voor kids
€ 47,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Kinderbroek
€ 79,99
Nike One
Nike One Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
€ 27,99
Nike Mavn
Nike Mavn Lange meisjeslegging met hoge taille
Nike Mavn
Lange meisjeslegging met hoge taille
€ 69,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes (Ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes (Ruimere maten)
€ 37,99
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT knit meisjesbroek met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Mavn
Therma-FIT knit meisjesbroek met hoge taille
€ 64,99
Nike Multi
Nike Multi Knit trainingsbroek voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Knit trainingsbroek voor jongens
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT shorts met hoge taille voor meisjes (18 cm)
Nike MAVN
Dri-FIT shorts met hoge taille voor meisjes (18 cm)
€ 44,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Jongenslegging
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Jongenslegging
€ 37,99
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
€ 64,99
Nike One
Nike One Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Nike One
Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecebroek voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleecebroek voor jongens
€ 49,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT trainingscapri's voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT trainingscapri's voor meisjes
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
€ 64,99
Nike One
Nike One Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Nike One
Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecebroek voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleecebroek voor jongens
€ 49,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT trainingscapri's voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT trainingscapri's voor meisjes
30% korting