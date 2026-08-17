Kids (7–15 jaar) Kids Back to School

Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Kinderschoenen
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Nike Air Force 1
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kinderschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kinderschoenen
€ 144,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Skort voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
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Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kinderschoenen
Bestseller
Nike Court Borough Low Recraft
Kinderschoenen
€ 64,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 69,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en halflange rits
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en halflange rits
€ 44,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 119,99
Nike Pro
Nike Pro Legging voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging voor meisjes
€ 44,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
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Bestseller
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Kinderschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 SE
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT top met lange mouwen en rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Mavn
Dri-FIT top met lange mouwen en rits over de hele lengte voor meisjes
€ 69,99
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT knit tanktop voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike MAVN
Dri-FIT knit tanktop voor meisjes
€ 42,99
Nike Mavn
Nike Mavn Legging met hoge taille voor meisjes
Nike Mavn
Legging met hoge taille voor meisjes
€ 74,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
€ 84,99
Nike
Nike Rugzak voor kids (20 liter)
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Bestseller
Nike
Rugzak voor kids (20 liter)
€ 34,99
Nike
Nike Rugzak voor kids (20 liter)
Net binnen
Nike
Rugzak voor kids (20 liter)
€ 39,99
Nike Everyday
Nike Everyday Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
Bestseller
Nike Everyday
Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
€ 19,99
Nike Shox TL
Nike Shox TL Kinderschoenen
Bestseller
Nike Shox TL
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
€ 99,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Voetbaljoggingbroek voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Voetbaljoggingbroek voor kids
€ 54,99
Nike Academy Team
Nike Academy Team Voetbalrugzak voor kids (22 liter)
Bestseller
Nike Academy Team
Voetbalrugzak voor kids (22 liter)
€ 32,99