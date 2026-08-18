Zomerkleding voor dames

(191)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear
Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized lichte damesjack van ripstop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized lichte damesjack van ripstop
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende, korte tanktop voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende, korte tanktop voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Tanktop voor dames
€ 49,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor dames
€ 84,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
€ 44,99
Nike SB
Nike SB Skateshirt
Nike SB
Skateshirt
€ 34,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Damesshorts met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Damesshorts met halfhoge taille
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geplooide damesrok met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geplooide damesrok met halfhoge taille
€ 59,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt voor dames
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt voor dames
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende geribde tanktop voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende geribde tanktop voor dames
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
€ 39,99
Nike SB
Nike SB Skateshirt
Nike SB
Skateshirt
€ 34,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
€ 69,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Court collectie
Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Tanktop voor dames
Nike Sportswear Chill Terry
Tanktop voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop met lange mouwen
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende bubble-rok voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende bubble-rok voor dames
30% korting
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
Nike Zenvy
Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
€ 99,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
€ 29,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
NOCTA
NOCTA Cardinal Fleeceshorts
NOCTA
Cardinal Fleeceshorts
€ 69,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 42,99
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Oversized gestreepte damestop
Nike Sportswear Chill Poplin
Oversized gestreepte damestop
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 29,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop voor dames
Nike Zenvy
Tanktop voor dames
€ 54,99
NOCTA
NOCTA T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
NOCTA
T-shirt voor heren
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisrok
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisrok
€ 84,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Bestseller
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisrok met plooien
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisrok met plooien
€ 74,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Court collectie
Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Tanktop voor dames
Nike Sportswear Chill Terry
Tanktop voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop met lange mouwen
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende bubble-rok voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende bubble-rok voor dames
30% korting
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
Nike Zenvy
Ruimvallende damesbroek met halfhoge taille
€ 99,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
€ 29,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
NOCTA
NOCTA Cardinal Fleeceshorts
NOCTA
Cardinal Fleeceshorts
€ 69,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 42,99
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Oversized gestreepte damestop
Nike Sportswear Chill Poplin
Oversized gestreepte damestop
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 29,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop voor dames
Nike Zenvy
Tanktop voor dames
€ 54,99
NOCTA
NOCTA T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
NOCTA
T-shirt voor heren
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisrok
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisrok
€ 84,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Bestseller
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisrok met plooien
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisrok met plooien
€ 74,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99

Zomerkleding voor dames: versla de hitte

Als het weer warmer wordt, is het tijd voor lichte en ademende zomerkleding voor dames. Train je buiten of ga je de hitte in de sportschool te lijf? We hebben sportkleding die bijna elke uitdaging aankan. Ontdek luchtige kleding die je koel houdt, zelfs als de temperatuur oploopt. Omdat er zoveel kleuren en pasvormen zijn, zit er altijd iets naar je zin bij.


Klaar voor de warmte


Slimme materialen in onze zomerkleding voor dames zijn ontworpen om je op je best te laten spelen, zelfs bij zwoel weer. De stoffen zijn zacht en voelen licht aan. Zo voel je amper dat je kleding draagt. We ontwikkelen onze materialen standaard met stretch. Zo draai, buig en hurk je zonder problemen. Extra ondersteuning nodig? Onze nauwsluitende modellen ondersteunen je spieren. Deze kleding zorgt ervoor dat je sportkleding goed op z’n plaats blijft als je beweegt. De vlakke naden voorkomen huidirritatie. Zo train je langer en comfortabel.


Technologie die je koel houdt


Klaar om je in het zweet te werken? Dankzij de slimme Nike Dri-FIT technologie blijf je koel en droog. Zelfs als je heel hard traint. Deze innovatieve stof voert vocht van je huid af en verspreidt het over de stof. Zo verdampt zweet sneller en blijf je comfortabel. Met Nike Dri-FIT ADV gaan we nog een stap verder. Dat doen we door de techniek erachter te verbeteren met belangrijke inzichten van atleten en sportwetenschappelijk onderzoek. Denk aan slim geplaatste zones, innovatieve materialen en handige ontwerpdetails. Alles is ontworpen om jou de beste ervaring te bieden.


Ademende kleding


Beweeg je vrij in onze zomerkleding voor dames. De stijlen en vormen zijn speciaal gemaakt voor warme dagen. Denk aan mouwloze vesten, luchtige shorts en cropped T-shirts. Wijde kleren laten lucht makkelijk door. Zo blijf je koel en comfortabel. Elastische taillebanden en trekkoorden helpen je de perfecte pasvorm te vinden. Wisselvallig weer? Trek hoodies met rits gemakkelijk aan en uit als dat nodig is. In onze collectie vind je ook superlichte tussenlagen met lange mouwen. Die beschermen je huid tegen de zon.


Stijlen voor elke uitdaging


Wat de zomer ook brengt, onze zomerkleding voor dames durft het aan. Voor intensieve trainingen hebben we ondersteunende sportbeha's met voorgevormde cups en verstelbare bandjes. Ga je naar de yogastudio? Kies dan voor een van onze zachte leggings. Die zijn ideaal om je innerlijke rust te vinden. Lonkt het voetbalveld? Dan kun je je favoriete team vertegenwoordigen in complete tenues met de perfecte kleuren en een geborduurd wapenschild. In de hele collectie vind je de iconische Nike Swoosh terug als teken van kwaliteit.


Onze volgende uitdaging


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor zomerkleding voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is een van de manieren hoe we aan een betere toekomst werken.