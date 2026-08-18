Zomerkleding voor dames: versla de hitte
Als het weer warmer wordt, is het tijd voor lichte en ademende zomerkleding voor dames. Train je buiten of ga je de hitte in de sportschool te lijf? We hebben sportkleding die bijna elke uitdaging aankan. Ontdek luchtige kleding die je koel houdt, zelfs als de temperatuur oploopt. Omdat er zoveel kleuren en pasvormen zijn, zit er altijd iets naar je zin bij.
Klaar voor de warmte
Slimme materialen in onze zomerkleding voor dames zijn ontworpen om je op je best te laten spelen, zelfs bij zwoel weer. De stoffen zijn zacht en voelen licht aan. Zo voel je amper dat je kleding draagt. We ontwikkelen onze materialen standaard met stretch. Zo draai, buig en hurk je zonder problemen. Extra ondersteuning nodig? Onze nauwsluitende modellen ondersteunen je spieren. Deze kleding zorgt ervoor dat je sportkleding goed op z’n plaats blijft als je beweegt. De vlakke naden voorkomen huidirritatie. Zo train je langer en comfortabel.
Technologie die je koel houdt
Klaar om je in het zweet te werken? Dankzij de slimme Nike Dri-FIT technologie blijf je koel en droog. Zelfs als je heel hard traint. Deze innovatieve stof voert vocht van je huid af en verspreidt het over de stof. Zo verdampt zweet sneller en blijf je comfortabel. Met Nike Dri-FIT ADV gaan we nog een stap verder. Dat doen we door de techniek erachter te verbeteren met belangrijke inzichten van atleten en sportwetenschappelijk onderzoek. Denk aan slim geplaatste zones, innovatieve materialen en handige ontwerpdetails. Alles is ontworpen om jou de beste ervaring te bieden.
Ademende kleding
Beweeg je vrij in onze zomerkleding voor dames. De stijlen en vormen zijn speciaal gemaakt voor warme dagen. Denk aan mouwloze vesten, luchtige shorts en cropped T-shirts. Wijde kleren laten lucht makkelijk door. Zo blijf je koel en comfortabel. Elastische taillebanden en trekkoorden helpen je de perfecte pasvorm te vinden. Wisselvallig weer? Trek hoodies met rits gemakkelijk aan en uit als dat nodig is. In onze collectie vind je ook superlichte tussenlagen met lange mouwen. Die beschermen je huid tegen de zon.
Stijlen voor elke uitdaging
Wat de zomer ook brengt, onze zomerkleding voor dames durft het aan. Voor intensieve trainingen hebben we ondersteunende sportbeha's met voorgevormde cups en verstelbare bandjes. Ga je naar de yogastudio? Kies dan voor een van onze zachte leggings. Die zijn ideaal om je innerlijke rust te vinden. Lonkt het voetbalveld? Dan kun je je favoriete team vertegenwoordigen in complete tenues met de perfecte kleuren en een geborduurd wapenschild. In de hele collectie vind je de iconische Nike Swoosh terug als teken van kwaliteit.
Onze volgende uitdaging
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor zomerkleding voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is een van de manieren hoe we aan een betere toekomst werken.