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Blauwe sport-bh's

(18)
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Seamless
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 42,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 37,99
Nike Universa
Nike Universa Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Sport-bh van mesh met medium ondersteuning
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Tanktop-sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Non-padded sport-bh met lichte ondersteuning
€ 34,99
Nike Universa
Nike Universa Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Tanktop met padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 64,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 44,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
NikeSKIMS Satin Shine
Omkeerbare dames-bh met bandeaudesign
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Licht gevoerde sport-bh met lichte ondersteuning
Nike Zenvy
Licht gevoerde sport-bh met lichte ondersteuning
€ 59,99
Nike Universa
Nike Universa Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 64,99
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 37,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Plunge-bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Plunge-bh voor dames
€ 64,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Essentials
Padded verstelbare sport-bh
€ 39,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Open-scoop bh voor dames
NikeSKIMS Satin Shine
Open-scoop bh voor dames
€ 69,99
Nike Rival
Nike Rival Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Rival
Padded sport-bh met ultrahoge ondersteuning
30% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Sport-bh met medium ondersteuning
30% korting

Blauwe sport-bh's: compleet comfort

Houd alles onder controle tijdens je work-out met een blauwe sport-bh van Nike. Heb je lichte ondersteuning en comfort nodig, of juist een meer ingesloten gevoel voor intensievere trainingen? Wij hebben wat je zoekt. Denk aan subtiele vormen en opvallende kleuren − en natuurlijk de Nike Swoosh als bewijs van onze premium kwaliteit.


Bij Nike vinden we dat ondersteuning en veelzijdigheid heel goed samengaan. Daarom hebben we sport-bh's in het blauw met verstelbare bandjes. Zo kun je je blauwe sport-bh op jouw manier dragen. Door de stretchy stoffen voel je bijna niet dat je een sport-bh aanhebt. Je trekt hem ook nog eens gemakkelijk aan en uit. Zo begin je relaxed aan je work-out. Een stevige onderband houdt alles op zijn plaats, dus je hoeft je niet druk te maken over een opkruipende of knellende bh.


Ga je voor een intensieve sessie? Je blijft tot het einde van je work-out droog en comfortabel met onze blauwe sport-bh's met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid en verspreidt het over de stof. Zo droogt de stof sneller. Zoek eens naar designs met superzachte mesh aan de binnenkant. Daarmee blijft de lucht langs je lichaam stromen. De lichtgewicht, ademende designs geven je steun en comfort. Welke blauwe sport-bh van Nike je ook kiest, je krijgt materialen van topkwaliteit die met je meebewegen en in vorm blijven. Zo voel jij je elke training comfortabel.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een blauwe sport-bh met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de bh's met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.