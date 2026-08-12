Blauwe sport-bh's: compleet comfort
Houd alles onder controle tijdens je work-out met een blauwe sport-bh van Nike. Heb je lichte ondersteuning en comfort nodig, of juist een meer ingesloten gevoel voor intensievere trainingen? Wij hebben wat je zoekt. Denk aan subtiele vormen en opvallende kleuren − en natuurlijk de Nike Swoosh als bewijs van onze premium kwaliteit.
Bij Nike vinden we dat ondersteuning en veelzijdigheid heel goed samengaan. Daarom hebben we sport-bh's in het blauw met verstelbare bandjes. Zo kun je je blauwe sport-bh op jouw manier dragen. Door de stretchy stoffen voel je bijna niet dat je een sport-bh aanhebt. Je trekt hem ook nog eens gemakkelijk aan en uit. Zo begin je relaxed aan je work-out. Een stevige onderband houdt alles op zijn plaats, dus je hoeft je niet druk te maken over een opkruipende of knellende bh.
Ga je voor een intensieve sessie? Je blijft tot het einde van je work-out droog en comfortabel met onze blauwe sport-bh's met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid en verspreidt het over de stof. Zo droogt de stof sneller. Zoek eens naar designs met superzachte mesh aan de binnenkant. Daarmee blijft de lucht langs je lichaam stromen. De lichtgewicht, ademende designs geven je steun en comfort. Welke blauwe sport-bh van Nike je ook kiest, je krijgt materialen van topkwaliteit die met je meebewegen en in vorm blijven. Zo voel jij je elke training comfortabel.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een blauwe sport-bh met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de bh's met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.