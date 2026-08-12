Corinthians tenues 2026/27: gemaakt voor actie
Geef je sportgarderobe een Braziliaans tintje met de nieuwste tenues van SC Corinthians. Of je ze nu aanmoedigt vanaf de tribune of zelf het veld op stapt, ons assortiment is ontworpen om je bij elke beweging te ondersteunen. We maken onze SC Corinthians tenues met dezelfde technologie als die van de professionele tenues, omdat we vinden dat iedereen de beste sportervaring verdient. Verwacht lichtgewicht shirts, comfortabele shorts en warme truien waarmee je klaar bent voor elke uitdaging.
Innovatieve stof voor perfect comfort
Wil je koel en droog blijven op de momenten dat je er helemaal voor gaat? Onze Corinthians-shirts zijn gemaakt met Aero-FIT-technologie. Het materiaal houdt je huid koel en voert vocht binnen enkele seconden af. Door de speciale constructie blijft de kleding niet aan je lichaam plakken. De lichte, rekbare stof geeft je alle bewegingsvrijheid bij elke draai en elke tackle. De shirts zijn gemaakt om wedstrijd na wedstrijd mee te gaan.
Slim design met het oog op succes
Niets mag jouw beste spel in de weg zitten. Daarom maken we onze nieuwe Corinthians jerseys met platte naden en gladde stof om irritatie te voorkomen. Ventilatiezones zorgen voor een extra ademend gevoel tijdens intense sessies. En ontspannen pasvormen geven je de juiste hoeveelheid bewegingsvrijheid. Elastische taillebanden geven extra comfort en trekkoorden houden alles op zijn plek. Sommige van onze modellen hebben zakken met ritssluiting, zodat je al je benodigdheden binnen handbereik hebt.
Authentieke details
Elk shirt uit ons SC Corinthians assortiment heeft onze iconische Swoosh voor een premium touch. Op de borst en manchetten staat het clubwapen, net als bij de profs. We hebben thuis-, uit- en derde tenues in de perfecte kleuren zodat jouw outfit altijd en overal past bij die van je team. We hebben maten voor alle leeftijden, dus er is een tenue voor het hele gezin. En op de zoom van onze Corinthians shirts vind je genummerde metalen labels als teken van authenticiteit.
Klaar voor alle weersomstandigheden
Spelen of trainen op warme dagen? Kies een Corinthians shirt met korte mouwen en een short voor een luchtig gevoel als je er helemaal voor gaat. Als de temperatuur daalt, kijk dan naar opties met lange mouwen en sweatshirts met fleecevoering. Hoodies met rits zijn gemakkelijk aan en uit te trekken en zijn superveelzijdig. Of ga voor een jack met een waterafstotende coating als er regenwolken aan de horizon verschijnen.
Milieuvriendelijke materialen
Wij denken dat het prachtige voetbalspel nog beter is als het bijdraagt aan de toekomst van de planeet. Daarom gebruiken we gerecyclede materialen voor onze Corinthians tenues. Denk aan duurzaam garen dat is gesponnen uit oude plastic flessen, visnetten en tapijten. Dit is slechts een van de manieren waarop we de CO2-uitstoot en het afval verminderen als onderdeel van het Nike Move to Zero initiatief.