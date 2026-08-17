Cole Palmer shirts en schoenen: wakker je dromen aan
Ontgrendel je potentieel op het veld met onze nieuwste collectie Cole Palmer schoenen en shirts. Na het werk een balletje trappen, een doordeweekse training of wedstrijden op zaterdag: met onze premium designs speel je op je best. Verwacht comfortabele pasvormen met veel bewegingsvrijheid en een ruime keuze aan stijlen voor je favoriete ondergrond. Op zoek naar iets voor een voetbalster in spe? We hebben ook kindermaten, zodat jonge spelers hun vaardigheden in alle comfort kunnen ontwikkelen.
Presteren begint aan de basis
Onze Cole Palmer schoenen zijn gemaakt om op je best te presteren voor je team. Noppen met verschillende dieptes geven je de grip en stabiliteit die je nodig hebt om de controle te behouden. Onder de voeten vangen onze Air Zoom units de impact op van elke sprint, sprong en landing. Cole Palmer voetbalschoenen met een bovenkant van Flyknit materialen zijn ultralicht en brengen je voet dichter bij de bal. We hebben ook modellen met onze klevende Gripknit stof, voor een betere balcontrole en precisie bij het dribbelen en schieten.
De kou te lijf
Trainen voor je team, dat betekent dat je er staat in alle omstandigheden. Daarom hebben we in ons Cole Palmer assortiment ook kwalitatieve extra laagjes. Zoals onze joggingbroeken van Tech Fleece. Die stof geeft uitstekende isolatie tegen de kou zonder zwaar aan te voelen. En de geborstelde finish voelt zacht aan op je huid. Elastische taillebanden en interne trekkoorden houden alles op z'n plaats. Voor extra bescherming rond je bovenlichaam hebben we lichte jacks die je gemakkelijk aantrekt over je sportkleding.
Speel op je best
Blijf koel en in controle in een Cole Palmer shirt uit onze nieuwste collectie, hoe hard het er op het veld ook aan toe gaat. We maken onze voetbalshirts met onze innovatieve Nike Dri-FIT technologie. Speciaal ontwikkelde vezels voeren het zweet af van de huid en verspreiden het daarna over het oppervlak van het kledingstuk. Zo blijf jij langer droog en comfortabel. Ademende eigenschappen in het materiaal zorgen ondertussen voor een goede luchtcirculatie rondom je lichaam. Het resultaat? Je bent overtollige hitte snel kwijt en kunt je beter focussen op je prestaties.
Nike Move to Zero
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor Cole Palmer shirts en schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.
Vier de legende
Cole Palmers voetbalverhaal begon als basisspeler bij NJ Wythenshawe. Zijn talent werd gespot voor de Manchester City Academy en hij mocht meespelen met hun U8-groep. Hij maakte zijn debuut voor City in het seizoen 2022/23 en maakte daarna een transfer naar Chelsea, waar hij werd benoemd tot Young Player of the Year en PFA Fans' Player of the Year. Vandaag wordt hij beschouwd als een van de beste aanvallende middenvelders ter wereld. Zijn spel combineert uitzonderlijk positiespel met uitstekende creativiteit. Met onze Cole Palmer schoenen eren we zijn gecontroleerde dribbels, lange passes en superscherpe nauwkeurigheid vanaf de penaltystip.