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Blauwe trainingspakken

(55)
Nike Tech
Nike Tech Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Bestseller
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Poly-knit trainingspak voor heren
Bestseller
Nike Sportswear Club
Poly-knit trainingspak voor heren
€ 89,99
Nike Tech
Nike Tech Joggingbroek van fleece voor heren
Nike Tech
Joggingbroek van fleece voor heren
€ 99,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike voetbaltrainingsjack met rits en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike voetbaltrainingsjack met rits en Dri-FIT voor heren
€ 59,99
Chelsea F.C. Strike+ SE
Chelsea F.C. Strike+ SE Nike Repel geweven voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike+ SE
Nike Repel geweven voetbalbroek voor heren
€ 89,99
Jordan
Jordan Volksliedjack voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan
Volksliedjack voor heren
€ 119,99
Engeland Strike
Engeland Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
€ 149,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
€ 139,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT geweven herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT geweven herenshorts
€ 39,99
Nike
Nike Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (0-9 maanden)
Net binnen
Nike
Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (0-9 maanden)
€ 42,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT geweven hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT geweven hardloopbroek voor heren
€ 89,99
FC Barcelona Strike SE
FC Barcelona Strike SE Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike SE
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
€ 69,99
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
€ 104,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
€ 79,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor dames
Gerecyclede materialen
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor dames
€ 69,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenjack met rits
Nike Club Rules
Herenjack met rits
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
€ 64,99
Nike
Nike Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)
€ 42,99
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
€ 84,99
Nike
Nike Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
€ 42,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
€ 54,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Nike
Nike Driedelige lifestyle hoodieset met T-shirt voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Driedelige lifestyle hoodieset met T-shirt voor baby's (12-24 maanden)
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingspak met capuchon voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingspak met capuchon voor kids
€ 79,99
Engeland Strike
Engeland Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Nike
Nike Club Fleece tweedelige set voor kleuters
Nike
Club Fleece tweedelige set voor kleuters
€ 47,99
Nike
Nike Club Fleece tweedelige peuterset
Nike
Club Fleece tweedelige peuterset
€ 47,99
Jordan
Jordan Air tweedelige hoodieset voor peuters
Jordan
Air tweedelige hoodieset voor peuters
€ 54,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor meisjes
€ 79,99
Nike Advantage
Nike Advantage Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
€ 74,99
Engeland Strike
Engeland Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT herenbroek
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT herenbroek
€ 99,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
€ 69,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
29% korting
Nike
Nike Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)
€ 42,99
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennisjack met rits over de hele lengte voor dames
€ 84,99
Nike
Nike Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
€ 42,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecetop met lange mouwen voor meisjes
€ 54,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Nike
Nike Driedelige lifestyle hoodieset met T-shirt voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Driedelige lifestyle hoodieset met T-shirt voor baby's (12-24 maanden)
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingspak met capuchon voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingspak met capuchon voor kids
€ 79,99
Engeland Strike
Engeland Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Nike
Nike Club Fleece tweedelige set voor kleuters
Nike
Club Fleece tweedelige set voor kleuters
€ 47,99
Nike
Nike Club Fleece tweedelige peuterset
Nike
Club Fleece tweedelige peuterset
€ 47,99
Jordan
Jordan Air tweedelige hoodieset voor peuters
Jordan
Air tweedelige hoodieset voor peuters
€ 54,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Tottenham Hotspur Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor meisjes
€ 79,99
Nike Advantage
Nike Advantage Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
€ 74,99
Engeland Strike
Engeland Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT herenbroek
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT herenbroek
€ 99,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
€ 69,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
29% korting

Blauwe trainingspakken: train comfortabel

Draag een extra laagje tijdens het hardlopen of je training in koud weer met een blauw trainingspak van Nike. We hebben veel verschillende pasvormen en modellen, dus er is altijd een trainingspak dat past bij jouw sport of stijl. Gestroomlijnde trainingspakken zitten heerlijk strak en houden je lichaamswarmte goed vast. Wil je meer laagjes dragen om je spieren te beschermen tegen de kou? Kies dan voor ruimvallende, oversized trainingspakken die je makkelijk over je sportkleding draagt. We hebben ook zachte geborstelde stoffen die aangenaam en comfortabel aanvoelen op de huid.

Ga voor een blauw trainingspak van ons veelgeprezen Tech Fleece voor isolatie van premium kwaliteit die niet zwaar aanvoelt. Dit materiaal is zacht aan beide kanten en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast. Tegelijkertijd zorgen de lichte vezels en rekbare eigenschappen van het materiaal ervoor dat je kleding niet te dik is of je in je bewegingsvrijheid beperkt. En zodra het er intensiever aan toe gaat, voeren blauwe trainingspakken met Nike Dri-FIT technologie vocht af van de huid. Het gaat vervolgens naar het oppervlak van de stof, zodat het sneller droogt. Dit alles helpt je om comfortabel en gefocust te blijven. Zo kun jij je concentreren op het verbeteren van je persoonlijke records.

We hebben blauwe tracksuits in verschillende kleuren, zodat er altijd eentje bij zit in jouw stijl. Een donkerblauw trainingspak is bijvoorbeeld een stijlvolle en veelzijdige keuze. Een koningsblauw trainingspak is dan weer stoer en opvallend. Voor een zacht en ingetogen effect zijn onze lichtblauwe trainingspakken perfect. Let op de contrasterende randen voor extra stijlpunten. En natuurlijk de onmiskenbare Nike Swoosh, voor een premium finishing touch.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor een blauw trainingspak met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.