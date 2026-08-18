Blauwe trainingspakken: train comfortabel
Draag een extra laagje tijdens het hardlopen of je training in koud weer met een blauw trainingspak van Nike. We hebben veel verschillende pasvormen en modellen, dus er is altijd een trainingspak dat past bij jouw sport of stijl. Gestroomlijnde trainingspakken zitten heerlijk strak en houden je lichaamswarmte goed vast. Wil je meer laagjes dragen om je spieren te beschermen tegen de kou? Kies dan voor ruimvallende, oversized trainingspakken die je makkelijk over je sportkleding draagt. We hebben ook zachte geborstelde stoffen die aangenaam en comfortabel aanvoelen op de huid.
Ga voor een blauw trainingspak van ons veelgeprezen Tech Fleece voor isolatie van premium kwaliteit die niet zwaar aanvoelt. Dit materiaal is zacht aan beide kanten en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast. Tegelijkertijd zorgen de lichte vezels en rekbare eigenschappen van het materiaal ervoor dat je kleding niet te dik is of je in je bewegingsvrijheid beperkt. En zodra het er intensiever aan toe gaat, voeren blauwe trainingspakken met Nike Dri-FIT technologie vocht af van de huid. Het gaat vervolgens naar het oppervlak van de stof, zodat het sneller droogt. Dit alles helpt je om comfortabel en gefocust te blijven. Zo kun jij je concentreren op het verbeteren van je persoonlijke records.
We hebben blauwe tracksuits in verschillende kleuren, zodat er altijd eentje bij zit in jouw stijl. Een donkerblauw trainingspak is bijvoorbeeld een stijlvolle en veelzijdige keuze. Een koningsblauw trainingspak is dan weer stoer en opvallend. Voor een zacht en ingetogen effect zijn onze lichtblauwe trainingspakken perfect. Let op de contrasterende randen voor extra stijlpunten. En natuurlijk de onmiskenbare Nike Swoosh, voor een premium finishing touch.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor een blauw trainingspak met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.