Blauwe vesten en hoodies met rits: blijf warm, waar je ook gaat
Welke uitdagingen de dag je ook brengt, in een blauwe hoodie met een volledige rits kun jij ze aan. Ruime pasvormen en verlaagde schouders geven je alle bewegingsvrijheid. En door de soepele stof kun je in een blauw vest van Nike uitgebreid rekken en strekken.
Elastische boorden en zomen zitten lekker comfortabel en houden je blauwe hoodie-vest goed op zijn plek. De platte naden en zachte stoffen voorkomen huidirritatie. Zo kun jij je focussen op het verbeteren van je prestaties. Je hebt de keuze uit allerlei tinten, van marineblauwe vesten tot lichtblauwe hoodies met een rits. Zo vind je altijd iets wat bij jouw sportstijl past. En natuurlijk is bij alle blauwe vesten met een rits de iconische Nike Swoosh op de borst geborduurd.
Wat maakt onze blauwe full-zip vesten zo comfortabel? Dat zijn de fleece stoffen en de geborstelde katoenmix. Die voelen glad en zacht aan én zijn lekker licht. Als je een intensieve sportsessie voor de boeg hebt, kies dan voor een blauwe hoodie met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert zweet af van je huid, zodat het sneller kan verdampen. Zo blijf jij koel en fris. Als je extra verkoeling nodig hebt, trek je gewoon de rits een stukje verder open. Superhandig bij wisselvallig weer. En een blauw vest met een verstelbare capuchon beschermt je als je in een regenbui terechtkomt. Neem ook eens een kijkje bij de blauwe trainingsvesten met handige ritszakken. Daarin kun je perfect je waardevolle spullen kwijt. Of kies voor een hoodie met een buidelzak om je handen in warm te houden.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een blauwe trui met rits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.