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Blauwe hoodies en sweatshirts met rits

(33)
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Dameshoodie met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 69,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Engeland Tech Fleece Windrunner
Engeland Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Engeland Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FC Barcelona Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Full-Zip herenhoodie
Jordan Brooklyn
Full-Zip herenhoodie
€ 69,99
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FFF Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 79,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor heren
British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Club
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 74,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
€ 54,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor meisjes
€ 79,99
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Inter Milan Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie met rits voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Geweven trainingstop voor heren
Nike Sportswear Tuned Air
Geweven trainingstop voor heren
30% korting

Blauwe vesten en hoodies met rits: blijf warm, waar je ook gaat

Welke uitdagingen de dag je ook brengt, in een blauwe hoodie met een volledige rits kun jij ze aan. Ruime pasvormen en verlaagde schouders geven je alle bewegingsvrijheid. En door de soepele stof kun je in een blauw vest van Nike uitgebreid rekken en strekken.


Elastische boorden en zomen zitten lekker comfortabel en houden je blauwe hoodie-vest goed op zijn plek. De platte naden en zachte stoffen voorkomen huidirritatie. Zo kun jij je focussen op het verbeteren van je prestaties. Je hebt de keuze uit allerlei tinten, van marineblauwe vesten tot lichtblauwe hoodies met een rits. Zo vind je altijd iets wat bij jouw sportstijl past. En natuurlijk is bij alle blauwe vesten met een rits de iconische Nike Swoosh op de borst geborduurd.


Wat maakt onze blauwe full-zip vesten zo comfortabel? Dat zijn de fleece stoffen en de geborstelde katoenmix. Die voelen glad en zacht aan én zijn lekker licht. Als je een intensieve sportsessie voor de boeg hebt, kies dan voor een blauwe hoodie met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert zweet af van je huid, zodat het sneller kan verdampen. Zo blijf jij koel en fris. Als je extra verkoeling nodig hebt, trek je gewoon de rits een stukje verder open. Superhandig bij wisselvallig weer. En een blauw vest met een verstelbare capuchon beschermt je als je in een regenbui terechtkomt. Neem ook eens een kijkje bij de blauwe trainingsvesten met handige ritszakken. Daarin kun je perfect je waardevolle spullen kwijt. Of kies voor een hoodie met een buidelzak om je handen in warm te houden.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een blauwe trui met rits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.