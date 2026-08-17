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Blauwe hoodies en sweaters

(118)
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie voor heren
Nike Club
Fleecehoodie voor heren
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Solo fleece
Nike Solo fleece Herenhoodie
Nike Solo fleece
Herenhoodie
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Dameshoodie met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 69,99
Engeland Tech Fleece Windrunner
Engeland Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Engeland Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie voor heren
€ 69,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals en graphic
Net binnen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals en graphic
€ 89,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
€ 79,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Tennistop van fleece met lange mouwen voor dames
NikeCourt Court collectie
Tennistop van fleece met lange mouwen voor dames
€ 99,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Bestseller
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FC Barcelona Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Engeland Club
Engeland Club Nike voetbalhoodie voor heren
Engeland Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Hoodie zonder mouwen voor heren
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Hoodie zonder mouwen voor heren
€ 59,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Full-Zip herenhoodie
Jordan Brooklyn
Full-Zip herenhoodie
€ 69,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Tennisbodywarmer van fleece voor dames
NikeCourt Court collectie
Tennisbodywarmer van fleece voor dames
€ 89,99
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FFF Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor heren
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt met ronde hals voor heren
Jordan Brooklyn
Sweatshirt met ronde hals voor heren
€ 59,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
FFF Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Brazil Club
Brazil Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
Brazil Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Jordan
Jordan Jumbo Jumpman fleece hoodie voor kids
Jordan
Jumbo Jumpman fleece hoodie voor kids
€ 44,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 79,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbalhoodie voor jongens
FFF Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren
Tottenham Hotspur City Side
Nike fleece voetbalhoodie voor heren
€ 89,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike basketbalhoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike basketbalhoodie
€ 89,99
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Nike NBA-hoodie voor heren
Golden State Warriors Club
Nike NBA-hoodie voor heren
€ 74,99
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-hoodie voor heren
New York Knicks Club
Nike NBA-hoodie voor heren
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT tussenlaagtop met korte rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT tussenlaagtop met korte rits voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herenhoodie
Nike Sportswear
Herenhoodie
€ 74,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecehoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecehoodie voor heren
€ 69,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cropped damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Cropped damestop met korte rits
€ 74,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Tennisbodywarmer van fleece voor dames
NikeCourt Court collectie
Tennisbodywarmer van fleece voor dames
€ 89,99
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FFF Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor heren
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor heren
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt met ronde hals voor heren
Jordan Brooklyn
Sweatshirt met ronde hals voor heren
€ 59,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
FFF Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Brazil Club
Brazil Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
Brazil Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Jordan
Jordan Jumbo Jumpman fleece hoodie voor kids
Jordan
Jumbo Jumpman fleece hoodie voor kids
€ 44,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 79,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbalhoodie voor jongens
FFF Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 134,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren
Tottenham Hotspur City Side
Nike fleece voetbalhoodie voor heren
€ 89,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike basketbalhoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike basketbalhoodie
€ 89,99
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Nike NBA-hoodie voor heren
Golden State Warriors Club
Nike NBA-hoodie voor heren
€ 74,99
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-hoodie voor heren
New York Knicks Club
Nike NBA-hoodie voor heren
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT tussenlaagtop met korte rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT tussenlaagtop met korte rits voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herenhoodie
Nike Sportswear
Herenhoodie
€ 74,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecehoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecehoodie voor heren
€ 69,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cropped damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Cropped damestop met korte rits
€ 74,99

Blauwe sweaters en hoodies: ga warm je work-out in

Blijf actief wanneer de temperatuur daalt met een blauwe hoodie of sweater van Nike, gemaakt van hoogwaardige materialen. We hebben modellen met volledige ritssluitingen en truien die je over je hoofd aantrekt, het is maar net hoe jij je sweater het liefst draagt. Op zoek naar een lichter laagje? Bekijk dan onze collectie blauwe sweaters. Houd je stijl zacht en modern met een lichtblauwe sweater of babyblauwe hoodie. Of kies voor koningsblauwe en donkerblauwe hoodies en sweatshirts die overal bij passen.


Train door bij koud weer


Je training stopt niet wanneer het kouder wordt. Daarom hebben we onze geliefde Therma-FIT technologie ontwikkeld. Deze stof houdt de warmte van je lichaam vast tussen de microvezels. Hiermee bescherm je je spieren en gewrichten tijdens je warming-up, cooling-down of een intensieve training. Het lichte materiaal houdt je warm, zonder dat het zwaar aanvoelt. Je vindt in ons assortiment ook innovatieve stoffen met een gladde textuur aan beide kanten, voor een premium look.


Blijf koel


Een hardlooptraining vroeg in de ochtend, avonturen in het weekend of teamtrainingen na het werk: je grenzen verleggen is hard werken. Onze blauwe hoodies en sweaters met Dri-FIT technologie helpen je gefocust te blijven. Vochtafvoerende vezels voeren zweet af van je huid, naar het oppervlak van de stof. Zo kan het snel drogen. Door de ademend eigenschappen is er ook een goede luchtcirculatie. Dit helpt allemaal om overtollige warmte snel en efficiënt kwijt te raken. En zo kun jij je concentreren op het bereiken van je doelen.


Steun de volgende generatie


Bij Nike geloven we dat jonge atleten kleding van dezelfde pro-kwaliteit verdienen als hun grote voorbeelden. Daarom maken we onze blauwe sweaters en hoodies voor kinderen van dezelfde premium materialen als onze kleding voor volwassenen. Met praktische details zoals verstevigde naden voor extra comfort op plekken die snel slijten, en zakken met ritsen om hun spullen bij de hand te houden. We hebben ook designs die geïnspireerd zijn op wereldberoemde sportsterren, zodat kinderen hun helden met zich mee dragen terwijl ze hun talent ontwikkelen.


Ontspan in alle comfort


Wanneer het tijd is voor een pauze, kun je stijlvol relaxen in een van onze warme, comfortabele sweaters. Nonchalante, ruimvallende pasvormen die je gemakkelijk aantrekt over de rest van je outfit. Shop blauwe sweatshirts voor lichte bedekking, of bescherm ook je hals en hoofd tegen de kou met een blauwe hoodie. De ribgebreide boorden sluiten goed aan om de polsen. En met de verstelbare trekkoorden houd je de koude lucht tegen.


Onze volgende missie


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor blauwe hoodies en sweaters met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.