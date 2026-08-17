Blauwe sweaters en hoodies: ga warm je work-out in
Blijf actief wanneer de temperatuur daalt met een blauwe hoodie of sweater van Nike, gemaakt van hoogwaardige materialen. We hebben modellen met volledige ritssluitingen en truien die je over je hoofd aantrekt, het is maar net hoe jij je sweater het liefst draagt. Op zoek naar een lichter laagje? Bekijk dan onze collectie blauwe sweaters. Houd je stijl zacht en modern met een lichtblauwe sweater of babyblauwe hoodie. Of kies voor koningsblauwe en donkerblauwe hoodies en sweatshirts die overal bij passen.
Train door bij koud weer
Je training stopt niet wanneer het kouder wordt. Daarom hebben we onze geliefde Therma-FIT technologie ontwikkeld. Deze stof houdt de warmte van je lichaam vast tussen de microvezels. Hiermee bescherm je je spieren en gewrichten tijdens je warming-up, cooling-down of een intensieve training. Het lichte materiaal houdt je warm, zonder dat het zwaar aanvoelt. Je vindt in ons assortiment ook innovatieve stoffen met een gladde textuur aan beide kanten, voor een premium look.
Blijf koel
Een hardlooptraining vroeg in de ochtend, avonturen in het weekend of teamtrainingen na het werk: je grenzen verleggen is hard werken. Onze blauwe hoodies en sweaters met Dri-FIT technologie helpen je gefocust te blijven. Vochtafvoerende vezels voeren zweet af van je huid, naar het oppervlak van de stof. Zo kan het snel drogen. Door de ademend eigenschappen is er ook een goede luchtcirculatie. Dit helpt allemaal om overtollige warmte snel en efficiënt kwijt te raken. En zo kun jij je concentreren op het bereiken van je doelen.
Steun de volgende generatie
Bij Nike geloven we dat jonge atleten kleding van dezelfde pro-kwaliteit verdienen als hun grote voorbeelden. Daarom maken we onze blauwe sweaters en hoodies voor kinderen van dezelfde premium materialen als onze kleding voor volwassenen. Met praktische details zoals verstevigde naden voor extra comfort op plekken die snel slijten, en zakken met ritsen om hun spullen bij de hand te houden. We hebben ook designs die geïnspireerd zijn op wereldberoemde sportsterren, zodat kinderen hun helden met zich mee dragen terwijl ze hun talent ontwikkelen.
Ontspan in alle comfort
Wanneer het tijd is voor een pauze, kun je stijlvol relaxen in een van onze warme, comfortabele sweaters. Nonchalante, ruimvallende pasvormen die je gemakkelijk aantrekt over de rest van je outfit. Shop blauwe sweatshirts voor lichte bedekking, of bescherm ook je hals en hoofd tegen de kou met een blauwe hoodie. De ribgebreide boorden sluiten goed aan om de polsen. En met de verstelbare trekkoorden houd je de koude lucht tegen.
Onze volgende missie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor blauwe hoodies en sweaters met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.