Schoenen voor school: energie voor een nieuwe dag
Perfecte sneakers voor onder schooloutfits
Schoenen voor school moeten alles kunnen. Ze moeten lekker zitten in de klas, de voeten goed ondersteunen tijdens naschoolse activiteiten en tegen een stootje kunnen op het schoolplein. De schoolschoenen van Nike zijn ontworpen voor al deze activiteiten, zodat ze zich kunnen concentreren op de taak die voor ze ligt. Kies uit lage modellen, klassieke sneakerdesigns en casual schoenen voor sporters van alle leeftijden. Het gladde bovenwerk past bij elke schooloutfit en de slijtvaste overlays geven voeten in de groei de ondersteuning die ze nodig hebben. Zachte enkelkragen en gewatteerde tongen voorkomen dat de schoenen gaan knellen. Zo kunnen hun voeten de lange schooldagen prima aan.
Prestatiegerichte eigenschappen
Gymschoenen voor je kind moeten stevig zitten, van de warming-up tot de laatste oefening. Nike gymschoenen voor school hebben rubberen profielzolen met veel grip. Daar kunnen ze op vertrouwen als ze rennen, maar ook als ze snel willen stoppen of draaien. De zool geeft niet af en is dus ook geschikt voor de gymzaal. De profielzool geeft ook grip tijdens buitenlessen en naschoolse activiteiten. Lichte schuimdemping vangt schokken op tijdens het rennen, springen en trainen. Sommige modellen hebben veerkrachtige Nike Air units of zichtbare Air Max units die ze het gevoel geven dat ze op wolken lopen. Voor dagen waarop er gerend moet worden, zijn er sneakers met ReactX foam. Daarop lopen ze soepel en ze krijgen een boost voorwaarts bij elke stap.
Altijd en overal comfortabel
Drukke voeten hebben langdurig comfort nodig. Veel van onze back-to-school schoenen zijn gemaakt van ademende materialen, voor een betere luchtcirculatie op warme dagen. Bovendien hebben ze flexibele zolen die op een natuurlijke manier meebewegen als ze lopen, rennen en spelen. EasyOn designs zonder sluiting of met een snelsluiting zijn makkelijker aan te trekken door jonge sporters. En voor oudere kinderen zijn er gestroomlijnde veterschoenen met een stevige pasvorm. Die zijn perfect voor dagelijks gebruik en sportieve activiteiten. Van schoenen voor baby's en peuters tot sneakers voor oudere kinderen: elk model stimuleert een natuurlijke beweging van de voet, zonder stijf of zwaar aan te voelen.
Gemaakt voor dagelijkse beweging
Nike gymschoenen voor kinderen zijn gemaakt voor meer dan alleen de gymles. Ze doen het ook heel goed tijdens een wandeling in het weekend, avontuur in de speeltuin of een middag in de stad. Onze basketbalschoenen zijn perfect voor dagelijks gebruik. De hardloopdesigns geven lichtgewicht ondersteuning aan actieve voeten. En onze voetbalschoenen geven jonge spelers grip tijdens trainingen op gras en kunstgras. Gaan ze naar het zwembad? Dan zijn onze slippers supercomfortabel. Door het slijtvaste rubber, de stevige stiksels en de sterke buitenzolen kunnen al deze schoenen tegen een stootje. En dus kunnen zij zich beter focussen op het behalen van hun doelen.
Innovatie bij elke stap
Onze back-to-school sneakers zijn gemaakt met dezelfde technologie als in onze schoenen voor volwassenen. Ze hebben dus uitstekende demping om schokken op te vangen. Elk bovenwerk is ontworpen om hun voeten te ondersteunen, zonder ze af te remmen. Nike Air units geven lichte demping en eindeloos comfort. De Air Max units zorgen voor een zachte landing en een boost voorwaarts bij elke stap. Ook hebben onze gymschoenen voor school middenzolen van schuim. Dat maakt ze niet alleen licht, maar ook heel erg flexibel.
De toekomst van sport
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor schoolsneakers met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.