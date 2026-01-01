Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)

Nike United Tiempo Maestro Elite

€ 181,99 € 259,99 30% korting

Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Tiempo Maestro Elite. De schoen is ontworpen voor spelers met uitmuntende balbeheersing, zoals Naomi Girma en Patricia Guijarro, en geeft je volledige controle bij elk balcontact. Het TECHLEATHER materiaal, dat zachter is dan natuurlijk leer, werkt samen met de flexibele Maestro360 plaat voor een pasvorm die aanvoelt als een tweede huid, ongeacht waar de bal je raakt.

Behind the Design

De Nike United collectie viert atleten met absolute controle, zoals Naomi Girma en Patricia Guijarro. We hebben rijke burgundykleuren gecombineerd met op dierenprint geïnspireerde graphics om te laten zien hoe ze aanvallen op het veld en verder gaan dan wat mogelijk is.

Superzacht gevoel

Het bovenwerk is gemaakt van TECHLEATHER, precies op de plekken waar je het nodig hebt voor creatieve dribbels, en voelt superzacht aan. Het zorgt voor een consistenter gevoel bij natte of droge omstandigheden dan natuurlijk leer. De gegoten lijnen verbeteren de aanraakervaring.

Past als een handschoen

Aan de bovenzijde past TECHLEATHER zich aan de vorm van je voet aan voor een comfortabele pasvorm. Aan de onderkant zorgt de Maestro360 splitplaat, die zich bij de voorvoet en hiel bevindt, ervoor dat het synthetische leer van het bovenwerk de boog van je voet omhult om het gevoel van een handschoenachtige pasvorm verder te verbeteren.

Grip op het veld

Scherpe noppen op de buitenzool bij de hiel en voorvoet zorgen voor grip op het veld. Gedraaide conische noppen helpen je om met gemak te planten en te draaien.