Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Tiempo Maestro Elite. De schoen is ontworpen voor spelers met uitmuntende balbeheersing, zoals Naomi Girma en Patricia Guijarro, en geeft je volledige controle bij elk balcontact. Het TECHLEATHER materiaal, dat zachter is dan natuurlijk leer, werkt samen met de flexibele Maestro360 plaat voor een pasvorm die aanvoelt als een tweede huid, ongeacht waar de bal je raakt.
- Weergegeven kleur: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stijl: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Tiempo Maestro Elite. De schoen is ontworpen voor spelers met uitmuntende balbeheersing, zoals Naomi Girma en Patricia Guijarro, en geeft je volledige controle bij elk balcontact. Het TECHLEATHER materiaal, dat zachter is dan natuurlijk leer, werkt samen met de flexibele Maestro360 plaat voor een pasvorm die aanvoelt als een tweede huid, ongeacht waar de bal je raakt.
Behind the Design
De Nike United collectie viert atleten met absolute controle, zoals Naomi Girma en Patricia Guijarro. We hebben rijke burgundykleuren gecombineerd met op dierenprint geïnspireerde graphics om te laten zien hoe ze aanvallen op het veld en verder gaan dan wat mogelijk is.
Superzacht gevoel
Het bovenwerk is gemaakt van TECHLEATHER, precies op de plekken waar je het nodig hebt voor creatieve dribbels, en voelt superzacht aan. Het zorgt voor een consistenter gevoel bij natte of droge omstandigheden dan natuurlijk leer. De gegoten lijnen verbeteren de aanraakervaring.
Past als een handschoen
Aan de bovenzijde past TECHLEATHER zich aan de vorm van je voet aan voor een comfortabele pasvorm. Aan de onderkant zorgt de Maestro360 splitplaat, die zich bij de voorvoet en hiel bevindt, ervoor dat het synthetische leer van het bovenwerk de boog van je voet omhult om het gevoel van een handschoenachtige pasvorm verder te verbeteren.
Grip op het veld
Scherpe noppen op de buitenzool bij de hiel en voorvoet zorgen voor grip op het veld. Gedraaide conische noppen helpen je om met gemak te planten en te draaien.
Productgegevens
- Voor gebruik op velden met droog, natuurlijk gras
- Inlegzool met demping
- Weergegeven kleur: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stijl: IO8457-201
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
VEELGESTELDE VRAGEN (9)
Voor wie zijn deze schoenen bedoeld?
Spelers die prioriteit geven aan balgevoel, balbeheersing en creatief dribbelen om het spel te bepalen in plaats van te vertrouwen op snelheid.
Wat is Nike TECHLEATHER en hoe verschilt het van echt leer?
TECHLEATHER is een speciaal gemaakt performancemateriaal om net zo zacht en flexibel te voelen als premium leer, maar het zorgt voor een consistenter balgevoel bij nat en droog weer dan natuurlijk leer.
Hoe past TECHLEATHER zich na verloop van tijd aan de voet aan?
Het TECHLEATHER in de Tiempo Maestro Elite past zich op natuurlijke wijze aan de vorm van de voet aan. Het zorgt voor een persoonlijke, handschoenachtige pasvorm en behoudt tegelijkertijd de structuur en een consistente balcontrole gedurende de hele levensduur van de voetbalschoen.
Wat doet de Maestro360 splitplaat?
De splitplaat is bij de voorvoet en hak op de buitenzool geplaatst om het bovenwerk op natuurlijke wijze rond de boog te laten wikkelen. Dit zorgt voor een nauwsluitende pasvorm met responsieve beweging onder de voet en een nauwere verbinding tussen voet en veld.
Waarin verschilt de Tiempo Maestro Elite van de vorige Tiempo?
De Tiempo Maestro Elite heeft een volledig vernieuwd TECHLEATHER bovenwerk en Maestro360 gesplitste plaat, voor een zachter gevoel, flexibelere pasvorm en beter contact tussen de voet en de schoen in vergelijking met eerdere versies.
Wat is het verschil tussen de Tiempo, Phantom en Mercurial voetbalschoenen?
De Tiempo is gebouwd voor balgevoel en balbeheersing, de Phantom richt zich op precisie voor heel precies passen en schieten en de Mercurial is gebouwd voor explosieve snelheid en snelle aanvallende bewegingen.
Voor welke ondergronden zijn deze schoenen gemaakt?
Stevige ondergrond (velden met droog, natuurlijk gras) en kunstgras (velden met langer kunstgras).
Hoe past de Tiempo Maestro Elite en welke maat moeten spelers kiezen?
De Tiempo voetbalschoenen bieden een nauwsluitende pasvorm die zich nauw aanpast aan de vorm van de voet. Voor de meeste spelers werkt hun gebruikelijke maat goed, hoewel de voorkeur voor de pasvorm kan variëren, afhankelijk van hoe strak spelers hun voetbalschoenen willen hebben.
Hoe maak je deze schoenen schoon en onderhoud je ze?
Veeg vuil na het spelen weg, verwijder vuil van de noppen en laat de schoen op natuurlijke wijze aan de lucht drogen. Het vermijden van directe hitte en regelmatig schoonmaken helpt het gevoel, de pasvorm en de prestaties op de lange termijn te behouden.
Superzacht materiaal en een perfect aansluitende pasvorm geven je optimale controle bij elk balcontact.
Voordeel
Balgevoel
Pasvorm
Natuurlijk
Gemaakt voor
Stevige ondergrond
Categorie
Elite
Wat is er nieuw?
- TECHLEATHER is het zachtste materiaal ooit van Nike Football en zorgt in natte en droge omstandigheden voor een natuurlijk balgevoel.
- Gegoten lijnen op het bovenwerk zorgen voor een superzachte feel.
- De Maestro360 plaat met twee delen zorgt dat het TECHLEATHER aansluit rond de voetholte voor een strakke pasvorm en beter balgevoel.
"De Nike United Tiempo is gemaakt voor spelers die vaak aan de bal zijn, een goede pass hebben en keihard werken."
Patri Guijarro
Middenvelder, FC Barcelona Femení / Spanje
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