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Nike United Phantom 6 High Elite voetbalschoenen (stevige ondergrond) - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Voetbalschoenen (stevige ondergrond)

30% korting
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Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Phantom 6 Elite. De schoen is ontworpen voor de bijzonder doelgerichte Sophia Wilson en Deyna Castellanos en verscherpt je precisie met revolutionaire Gripknit voor uiterst precieze schoten en een verfijnde Cyclone 360 plaat voor agressieve wendingen.


  • Weergegeven kleur: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stijl: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

30% korting

Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Phantom 6 Elite. De schoen is ontworpen voor de bijzonder doelgerichte Sophia Wilson en Deyna Castellanos en verscherpt je precisie met revolutionaire Gripknit voor uiterst precieze schoten en een verfijnde Cyclone 360 plaat voor agressieve wendingen.

Behind the Design

De Nike United collectie viert razend nauwkeurige atleten zoals Sophia Wilson en Deyna Castellanos. We hebben rijke burgundykleuren gecombineerd met op dierenprint geïnspireerde graphics om te laten zien hoe ze aanvallen op het veld en verder gaan dan wat mogelijk is.

Gevoel voor zuivere schoten

Nike Gripknit, voor grip op de plekken waar je die nodig hebt. Het geeft je de controle die je nodig hebt voor ultieme precisie. De schoen biedt uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden.

Grip op het veld

Het Cyclone 360 cirkelvormige profiel is strategisch onder de voorvoet geplaatst en helpt je om snel te stoppen en te draaien.

Natuurlijke pasvorm

Het schoenframe zorgt voor een natuurlijkere pasvorm, vooral bij de neus. Het vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal voor nog betere balbeheersing. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht, elastisch Flyknit materiaal voor een stevig gevoel. Het Ghost Lace vetersysteem bedekt je veters nadat je ze hebt gestrikt voor zo min mogelijk afleiding.

Productgegevens

  • Voor gebruik op velden met droog, natuurlijk gras
  • Inlegzool met demping
  • Weergegeven kleur: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stijl: IO8445-661

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike United Phantom 6 High Elite voetbalschoenen (stevige ondergrond)

    Nike United Phantom 6 High Elite

    30% korting

    De textuur met grip laat je met angstaanjagende precisie toeslaan.

    Pluspunt

    Precisie

    Pasvorm

    Natuurlijk

    Gemaakt voor

    Stevige ondergrond

    Categorie

    Elite

    Wat is er nieuw?

      • Vernieuwd Gripknit bovenwerk dat zich aan je voet aanpast. Met langdurige grip dankzij de microtextuur, voor nog betere balbeheersing.
      • Vernieuwd frame met een natuurlijkere neus, 3 mm korter en 1 mm hoger dan eerdere Phantom versies.
      • Verbeterde Cyclone 360 plaat voor meer comfort zonder in te leveren op wendbaarheid.

    Features voor performance

    • Meer controle voor zuivere schoten

      Nike Gripknit is een materiaal met structuur dat grip biedt precies waar je het nodig hebt. Het Ghost Lace vetersysteem biedt een groter gripgebied voor betere schoten.

    • Betere grip bij draaien

      Het ronde profiel van de Cyclone 360 is speciaal gemaakt om snelle draaien te kunnen maken.

    • Natuurlijke pasvorm

      Het vernieuwde frame vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht elastisch materiaal voor een stevig gevoel.

    Deyna Castellanos – Magische precisie

    "Mijn Phantom is flexibel en uniek."

    Deyna Castellanos – Magische precisie

    Aanvaller, Portland Thorns FC, VS

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