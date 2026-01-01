Nike United Phantom 6 High Elite voetbalschoenen (stevige ondergrond)

Nike United Phantom 6 High Elite

€ 202,99 € 289,99 30% korting

Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Phantom 6 Elite. De schoen is ontworpen voor de bijzonder doelgerichte Sophia Wilson en Deyna Castellanos en verscherpt je precisie met revolutionaire Gripknit voor uiterst precieze schoten en een verfijnde Cyclone 360 plaat voor agressieve wendingen.

Behind the Design

De Nike United collectie viert razend nauwkeurige atleten zoals Sophia Wilson en Deyna Castellanos. We hebben rijke burgundykleuren gecombineerd met op dierenprint geïnspireerde graphics om te laten zien hoe ze aanvallen op het veld en verder gaan dan wat mogelijk is.

Gevoel voor zuivere schoten

Nike Gripknit, voor grip op de plekken waar je die nodig hebt. Het geeft je de controle die je nodig hebt voor ultieme precisie. De schoen biedt uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden.

Grip op het veld

Het Cyclone 360 cirkelvormige profiel is strategisch onder de voorvoet geplaatst en helpt je om snel te stoppen en te draaien.

Natuurlijke pasvorm

Het schoenframe zorgt voor een natuurlijkere pasvorm, vooral bij de neus. Het vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal voor nog betere balbeheersing. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht, elastisch Flyknit materiaal voor een stevig gevoel. Het Ghost Lace vetersysteem bedekt je veters nadat je ze hebt gestrikt voor zo min mogelijk afleiding.