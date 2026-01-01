Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Phantom 6 Elite. De schoen is ontworpen voor de bijzonder doelgerichte Sophia Wilson en Deyna Castellanos en verscherpt je precisie met revolutionaire Gripknit voor uiterst precieze schoten en een verfijnde Cyclone 360 plaat voor agressieve wendingen.
- Weergegeven kleur: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stijl: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Verleg de grenzen op het veld met de Nike United Phantom 6 Elite. De schoen is ontworpen voor de bijzonder doelgerichte Sophia Wilson en Deyna Castellanos en verscherpt je precisie met revolutionaire Gripknit voor uiterst precieze schoten en een verfijnde Cyclone 360 plaat voor agressieve wendingen.
Behind the Design
De Nike United collectie viert razend nauwkeurige atleten zoals Sophia Wilson en Deyna Castellanos. We hebben rijke burgundykleuren gecombineerd met op dierenprint geïnspireerde graphics om te laten zien hoe ze aanvallen op het veld en verder gaan dan wat mogelijk is.
Gevoel voor zuivere schoten
Nike Gripknit, voor grip op de plekken waar je die nodig hebt. Het geeft je de controle die je nodig hebt voor ultieme precisie. De schoen biedt uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden.
Grip op het veld
Het Cyclone 360 cirkelvormige profiel is strategisch onder de voorvoet geplaatst en helpt je om snel te stoppen en te draaien.
Natuurlijke pasvorm
Het schoenframe zorgt voor een natuurlijkere pasvorm, vooral bij de neus. Het vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal voor nog betere balbeheersing. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht, elastisch Flyknit materiaal voor een stevig gevoel. Het Ghost Lace vetersysteem bedekt je veters nadat je ze hebt gestrikt voor zo min mogelijk afleiding.
Productgegevens
- Voor gebruik op velden met droog, natuurlijk gras
- Inlegzool met demping
- Weergegeven kleur: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stijl: IO8445-661
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike United Phantom 6 High Elite
De textuur met grip laat je met angstaanjagende precisie toeslaan.
Pluspunt
Precisie
Pasvorm
Natuurlijk
Gemaakt voor
Stevige ondergrond
Categorie
Elite
Wat is er nieuw?
- Vernieuwd Gripknit bovenwerk dat zich aan je voet aanpast. Met langdurige grip dankzij de microtextuur, voor nog betere balbeheersing.
- Vernieuwd frame met een natuurlijkere neus, 3 mm korter en 1 mm hoger dan eerdere Phantom versies.
- Verbeterde Cyclone 360 plaat voor meer comfort zonder in te leveren op wendbaarheid.
"Mijn Phantom is flexibel en uniek."
Deyna Castellanos – Magische precisie
Aanvaller, Portland Thorns FC, VS
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