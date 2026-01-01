Nike
Tweedelige set met top met ronde hals voor kleuters
Deze set van dagelijkse essentials is gemaakt van een katoenfleece-mix die glad en zacht aanvoelt op de huid van je kind. De behaaglijke top met ronde hals heeft een ruimvallende pasvorm die gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kan worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband en taps toelopende pijpen met geribde boorden voor een comfortabele pasvorm, zodat kinderen comfortabel kunnen spelen of ontspannen.
- Weergegeven kleur: Dark Grey Heather
- Stijl: IB7599-022
Nike
Deze set van dagelijkse essentials is gemaakt van een katoenfleece-mix die glad en zacht aanvoelt op de huid van je kind. De behaaglijke top met ronde hals heeft een ruimvallende pasvorm die gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kan worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband en taps toelopende pijpen met geribde boorden voor een comfortabele pasvorm, zodat kinderen comfortabel kunnen spelen of ontspannen.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Dark Grey Heather
- Stijl: IB7599-022
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 6 en is 1,12 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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