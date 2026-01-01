Nike
Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
Deze set van dagelijkse essentials is gemaakt van een katoenfleecemix die glad en zacht aanvoelt op de huid van je baby. De knusse top met ronde hals heeft verlaagde schouders voor een relaxte pasvorm met een ruimvallende pasvorm die gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kan worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband en taps toelopende pijpen met geribde boorden voor een comfortabele pasvorm, zodat kinderen comfortabel kunnen spelen of ontspannen.
- Weergegeven kleur: Pink Foam
- Stijl: HQ8539-645
Nike
Deze set van dagelijkse essentials is gemaakt van een katoenfleecemix die glad en zacht aanvoelt op de huid van je baby. De knusse top met ronde hals heeft verlaagde schouders voor een relaxte pasvorm met een ruimvallende pasvorm die gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kan worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband en taps toelopende pijpen met geribde boorden voor een comfortabele pasvorm, zodat kinderen comfortabel kunnen spelen of ontspannen.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pink Foam
- Stijl: HQ8539-645
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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