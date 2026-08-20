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Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren - Sport Red/Zwart/Wit

Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen

Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren

€ 29,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De Academy-top is gemaakt voor voetbaltraining, voelt ultralicht en fris aan en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie. De aansluitende pasvorm zorgt ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.


  • Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0469-614

Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen

€ 29,99

De Academy-top is gemaakt voor voetbaltraining, voelt ultralicht en fris aan en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie. De aansluitende pasvorm zorgt ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.

Pluspunten

De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0469-614

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren

    Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen

    € 29,99