Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
De Academy-top is gemaakt voor voetbaltraining, voelt ultralicht en fris aan en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie. De aansluitende pasvorm zorgt ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.
- Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
- Stijl: IR0469-614
Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen
De Academy-top is gemaakt voor voetbaltraining, voelt ultralicht en fris aan en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie. De aansluitende pasvorm zorgt ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.
Pluspunten
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 100% polyester
- Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
- Stijl: IR0469-614
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Turkije 2026 Academy Pro top met korte mouwen