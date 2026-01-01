Tottenham Hotspur City Side
Nike fleece voetbalhoodie voor heren
Deze Tottenham Hotspur hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Light Blue/Wit
- Stijl: IO3472-451
Tottenham Hotspur City Side
Deze Tottenham Hotspur hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.
Productgegevens
- Capuchon met trekkoord
- Afgescheiden buidelzak
- Geribde zoom en boorden
- Body: 80% katoen/20% polyester. Vlakken: 100% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Light Blue/Wit
- Stijl: IO3472-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Tottenham Hotspur City Side