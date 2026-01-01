triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren - Obsidian/Light Blue/Wit

Tottenham Hotspur City Side

Nike fleece voetbalhoodie voor heren

€ 89,99
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze Tottenham Hotspur hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Light Blue/Wit
  • Stijl: IO3472-451

Tottenham Hotspur City Side

€ 89,99

Deze Tottenham Hotspur hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.

Productgegevens

  • Capuchon met trekkoord
  • Afgescheiden buidelzak
  • Geribde zoom en boorden
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Vlakken: 100% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Light Blue/Wit
  • Stijl: IO3472-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Tottenham Hotspur City Side.

    Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren

    Tottenham Hotspur City Side

    € 89,99

    Maak de look af