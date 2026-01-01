Nike
Tennis Premier hoofdband
Met deze Nike hoofdband houd je je haar en zweetdruppeltjes eenvoudig onder controle. De vochtafvoerende technologie zorgt er samen met een ventilerende katoenen laag voor dat je tijdens elke set droog en comfortabel blijft.
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: IW5822-101
Nike
Met deze Nike hoofdband houd je je haar en zweetdruppeltjes eenvoudig onder controle. De vochtafvoerende technologie zorgt er samen met een ventilerende katoenen laag voor dat je tijdens elke set droog en comfortabel blijft.
Pluspunten
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 59% katoen/37% polyester/4% elastaan
- Via transferdruk aangebrachte Nike Swoosh
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: IW5822-101
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike.
Nike