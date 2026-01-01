Nike Swoosh driedelige babyboxset (0-12 maanden)

Kleed de kleinste atleten gemakkelijk uit in Swoosh stijl van top tot teen met deze gecoördineerde driedelige set met essentials, die eenvoudig kan worden gecombineerd met items die je kind al in de kast heeft hangen. Het rompertje heeft schouders met overslag en drukknopen bij het kruis voor eenvoudig verschonen en aankleden. De bijpassende beanie en booties hebben een geborduurd logo.

Weergegeven kleur: Cobalt Bliss

Stijl: HA5899-479