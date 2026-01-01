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Nike Swoosh driedelige babyboxset (0-12 maanden) - Cobalt Bliss

Nike

Swoosh driedelige babyboxset (0-12 maanden)

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Kleed de kleinste atleten gemakkelijk uit in Swoosh stijl van top tot teen met deze gecoördineerde driedelige set met essentials, die eenvoudig kan worden gecombineerd met items die je kind al in de kast heeft hangen. Het rompertje heeft schouders met overslag en drukknopen bij het kruis voor eenvoudig verschonen en aankleden. De bijpassende beanie en booties hebben een geborduurd logo.


  • Weergegeven kleur: Cobalt Bliss
  • Stijl: HA5899-479

Nike

30% korting

Kleed de kleinste atleten gemakkelijk uit in Swoosh stijl van top tot teen met deze gecoördineerde driedelige set met essentials, die eenvoudig kan worden gecombineerd met items die je kind al in de kast heeft hangen. Het rompertje heeft schouders met overslag en drukknopen bij het kruis voor eenvoudig verschonen en aankleden. De bijpassende beanie en booties hebben een geborduurd logo.

Productgegevens

  • Beanie/rompertje: 60% katoen/40% polyester. Booties: 51% katoen/46% polyester/3% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Cobalt Bliss
  • Stijl: HA5899-479

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

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    Nike Swoosh driedelige babyboxset (0-12 maanden)

    Nike

    30% korting

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