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Nike Swim Effortless Essential driehoekige bikiniset voor meisjes - Light Thistle/Wit

Nike Swim Effortless Essential

Driehoekige bikiniset voor meisjes

€ 44,99

Zomerplezier begint met deze volledig gevoerde bikiniset. De klassieke driehoekige bikinitop is klaar voor een zwembadfeestje met verstelbare bandjes, en de onderkant heeft een middelhoge taille en volledige bedekking.


  • Weergegeven kleur: Light Thistle/Wit
  • Stijl: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

€ 44,99

Zomerplezier begint met deze volledig gevoerde bikiniset. De klassieke driehoekige bikinitop is klaar voor een zwembadfeestje met verstelbare bandjes, en de onderkant heeft een middelhoge taille en volledige bedekking.

Productgegevens

  • Body: 80% nylon 20% elastaan (chloorbestendig); voering: 100% polyester
  • APARTE HANDWAS IN KOUD WATER.
  • NA ELK GEBRUIK.
  • CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL.
  • AAN DE WASLIJN DROGEN.
  • NIET STRIJKEN.
  • NIET STOMEN.
  • NIET NAT BEWAREN.
  • Weergegeven kleur: Light Thistle/Wit
  • Stijl: IQ7790-569

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Nike Swim Effortless Essential driehoekige bikiniset voor meisjes

Nike Swim Effortless Essential

€ 44,99

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