Gerecyclede materialen
Nike Swim Effortless Essential
Badpak met ronde hals
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Duik in de zomer met dit elegante zwempak met ronde hals. Dit pak is volledig gevoerd met gemiddelde bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en functionaliteit. En de verstelbare rugbandjes kunnen worden omgezet van gekruist naar over de schouder voor een veelzijdige look voor al je wateravonturen.
- Weergegeven kleur: Chalk/Zwart
- Stijl: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Duik in de zomer met dit elegante zwempak met ronde hals. Dit pak is volledig gevoerd met gemiddelde bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en functionaliteit. En de verstelbare rugbandjes kunnen worden omgezet van gekruist naar over de schouder voor een veelzijdige look voor al je wateravonturen.
Voordelen
- Medium ondersteuning geeft je een knus gevoel en ondersteunt je de hele dag door tijdens wateractiviteiten.
- Geïntegreerde bh biedt comfort, ondersteuning en een bescheiden look.
- Volledig gevoerd voor ondersteuning en bescheidenheid.
- De verstelbare bandjes helpen je de perfecte pasvorm te vinden.
- Afneembare schouderbanden zorgen voor veelzijdigheid en comfort.
- Stevig, chloorbestendig materiaal zorgt voor langdurig draagplezier.
Productgegevens
- Uitneembare bh-cups
- Medium bedekking van de billen
- Midden gesneden pijp valt op het midden van de heup
- Via transferdruk aangebrachte Swoosh
- Body: 83% gerecycled polyester 17% elastaan (chloorbestendig); Voering: 100% gerecycled polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Chalk/Zwart
- Stijl: IQ7820-102
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Swim Effortless Essential