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Nike Swim eendelig crossback badpak voor meisjes - Zwart/Wit

Nike Swim

Eendelig crossback badpak voor meisjes

€ 34,99

Kies voor het volledig gevoerde crossback zwempak dat net zo hard werkt als jij. Volledige bedekking betekent dat dit pak op zijn plaats blijft, zodat je je kunt concentreren op je snelheid. Ga je gang, neem die overwinningsronde.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IV5156-010

Nike Swim

€ 34,99

Kies voor het volledig gevoerde crossback zwempak dat net zo hard werkt als jij. Volledige bedekking betekent dat dit pak op zijn plaats blijft, zodat je je kunt concentreren op je snelheid. Ga je gang, neem die overwinningsronde.

Voordelen

Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.

Productgegevens

  • Geborduurde Swoosh
  • Volledige bedekking
  • Body: 80% nylon 20% elastaan (chloorbestendig); voering: 100% polyester
  • APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IV5156-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,52 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Nike Swim eendelig crossback badpak voor meisjes

Nike Swim

€ 34,99

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