Nike Swim eendelig crossback badpak voor meisjes

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Kies voor het volledig gevoerde crossback zwempak dat net zo hard werkt als jij. Volledige bedekking betekent dat dit pak op zijn plaats blijft, zodat je je kunt concentreren op je snelheid. Ga je gang, neem die overwinningsronde.
Nike Swim
Kies voor het volledig gevoerde crossback zwempak dat net zo hard werkt als jij. Volledige bedekking betekent dat dit pak op zijn plaats blijft, zodat je je kunt concentreren op je snelheid. Ga je gang, neem die overwinningsronde.
Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim