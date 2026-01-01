Nike Swim
Bikiniset met veters voor meisjes
Ga helemaal los in deze bikini met vetersluiting. Deze bikiniset is volledig gevoerd met volledige bedekking van de billen, zodat je het plezier en de zon kunt achtervolgen.
- Weergegeven kleur: Pink Glow/Wit
- Stijl: IV6234-600
Nike Swim
Ga helemaal los in deze bikini met vetersluiting. Deze bikiniset is volledig gevoerd met volledige bedekking van de billen, zodat je het plezier en de zon kunt achtervolgen.
Voordelen
Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.
Productgegevens
- Geborduurde Swoosh
- Volledige bedekking
- Body: 82% nylon 18% elastaan; Bandjes: 80% nylon 20% elastaan (chloorbestendig); Voering: 100% polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Pink Glow/Wit
- Stijl: IV6234-600
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Swim