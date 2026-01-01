Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met vierkante hals en golvende textuur
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Klassiek en modern gaan hand in hand in dit tijdloze zwempak met rimpeltextuur. Dit pak is volledig gevoerd met lichte borststeun, een ondeugende bedekking en een hoog uitgesneden been en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
- Weergegeven kleur: Slate/Zwart
- Stijl: IQ7768-497
Nike Swim
Klassiek en modern gaan hand in hand in dit tijdloze zwempak met rimpeltextuur. Dit pak is volledig gevoerd met lichte borststeun, een ondeugende bedekking en een hoog uitgesneden been en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
Voordelen
- Lichte ondersteuning zorgt voor zachte omsluiting en veel bewegingsvrijheid voor wateractiviteiten met weinig impact.
- Geïntegreerde bh biedt comfort, ondersteuning en een bescheiden look.
- Volledig gevoerd voor ondersteuning en bescheidenheid.
- De verstelbare bandjes helpen je de perfecte pasvorm te vinden.
Productgegevens
- Uitneembare bh-cups
- Lichte bedekking aan de onderkant
- Hoog uitgesneden pijp zit hoog op de heupen
- Geborduurde Swoosh
- Body: 52% gerecycled polyester 41% gerecycled nylon 7% elastaan; Voering: 100% gerecycled polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Slate/Zwart
- Stijl: IQ7768-497
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Swim