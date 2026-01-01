Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Klassiek en modern gaan hand in hand in dit tijdloze zwempak met rimpeltextuur. Dit pak is volledig gevoerd met volledige bedekking van de onderkant en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
- Weergegeven kleur: Pink Glow/Pink Glow
- Stijl: IQ7787-649
Nike Swim
Klassiek en modern gaan hand in hand in dit tijdloze zwempak met rimpeltextuur. Dit pak is volledig gevoerd met volledige bedekking van de onderkant en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
Voordelen
Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.
Productgegevens
- Geborduurde Swoosh
- Volledige bedekking
- Body: 52% gerecycled polyester 41% gerecycled nylon 7% elastaan; voering: 100% gerecycled polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Pink Glow/Pink Glow
- Stijl: IQ7787-649
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Swim