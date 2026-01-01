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Springboks
Herentop van sweatstof met ronde hals
€ 64,99
Klassiek comfort wordt gecombineerd met ventilerende warmte in deze top van sweatstof met ronde hals. Voorzien van een geborduurd Springboks-embleem en de Swoosh.
- Weergegeven kleur: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stijl: IU4611-330
Springboks
€ 64,99
Klassiek comfort wordt gecombineerd met ventilerende warmte in deze top van sweatstof met ronde hals. Voorzien van een geborduurd Springboks-embleem en de Swoosh.
Productgegevens
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Weergegeven kleur: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stijl: IU4611-330
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Springboks
€ 64,99