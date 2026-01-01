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Springboks-herentop van sweatstof met ronde hals - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Herentop van sweatstof met ronde hals

€ 64,99
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Klassiek comfort wordt gecombineerd met ventilerende warmte in deze top van sweatstof met ronde hals. Voorzien van een geborduurd Springboks-embleem en de Swoosh.


  • Weergegeven kleur: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stijl: IU4611-330

Springboks

€ 64,99

Klassiek comfort wordt gecombineerd met ventilerende warmte in deze top van sweatstof met ronde hals. Voorzien van een geborduurd Springboks-embleem en de Swoosh.

Productgegevens

  • 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Weergegeven kleur: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stijl: IU4611-330

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Springboks-herentop van sweatstof met ronde hals

    Springboks

    € 64,99

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