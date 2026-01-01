Nike Sportswear Club
Vest voor kids
Een vest oogt stijlvol, maar ook sportief. Stijlvol en toch relaxed. Onze vest met knoopsluiting is gemaakt van sweatstof en is een comfortabele basic die elke outfit naar een hoger niveau tilt, zonder in te leveren op comfort.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IM5082-010
Nike Sportswear Club
Een vest oogt stijlvol, maar ook sportief. Stijlvol en toch relaxed. Onze vest met knoopsluiting is gemaakt van sweatstof en is een comfortabele basic die elke outfit naar een hoger niveau tilt, zonder in te leveren op comfort.
Pluspunten
- De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.
- Ontworpen met een ruimvallende pasvorm voor een relaxte look en eenvoudige laagjes.
Productgegevens
- Geborduurde Nike- en Swoosh-logo's
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IM5082-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,45 m lang
- Het mannelijke model draagt maat S en is 1,37 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Sportswear Club