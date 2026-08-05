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Spanje Practice Nike Dri-FIT basketbalshirt voor heren - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Gerecyclede materialen

Spanje Practice

Nike Dri-FIT Basketbalshirt voor heren

€ 34,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Bij jou draait alles om het team en de trots die je voelt als je je land mag vertegenwoordigen. Met dit zachte, lichtgewicht T-shirt is het voor iedereen meteen duidelijk bij welk team jouw hart ligt.


  • Weergegeven kleur: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stijl: FQ3676-687

Spanje Practice

€ 34,99

Bij jou draait alles om het team en de trots die je voelt als je je land mag vertegenwoordigen. Met dit zachte, lichtgewicht T-shirt is het voor iedereen meteen duidelijk bij welk team jouw hart ligt.

Pluspunten

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stijl: FQ3676-687

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Spanje Practice Nike Dri-FIT basketbalshirt voor heren

Spanje Practice

€ 34,99

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