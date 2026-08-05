Spanje Practice Nike Dri-FIT basketbalshirt voor heren

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Bij jou draait alles om het team en de trots die je voelt als je je land mag vertegenwoordigen. Met dit zachte, lichtgewicht T-shirt is het voor iedereen meteen duidelijk bij welk team jouw hart ligt.
Spanje Practice
Bij jou draait alles om het team en de trots die je voelt als je je land mag vertegenwoordigen. Met dit zachte, lichtgewicht T-shirt is het voor iedereen meteen duidelijk bij welk team jouw hart ligt.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Spanje Practice