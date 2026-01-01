Nike set met top met ronde hals en legging met print voor peuters

Nike
Peuterset met top met ronde hals en legging met print
Kleed je kleine atleet gemakkelijk in deze tweedelige set om te spelen, te relaxen of naar school te gaan. De fleecetop heeft verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende legging met wijde pijpen heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm en is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je kind koel en droog te houden tijdens het spelen.
- Weergegeven kleur: Pink Rise
- Stijl: IZ7258-621
Nike
Kleed je kleine atleet gemakkelijk in deze tweedelige set om te spelen, te relaxen of naar school te gaan. De fleecetop heeft verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende legging met wijde pijpen heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm en is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je kind koel en droog te houden tijdens het spelen.
Productgegevens
- Top: 60% katoen/40% polyester. Legging: 88% polyester/12% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pink Rise
- Stijl: IZ7258-621
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 3T en is 1,05 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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