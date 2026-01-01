Paris Saint-Germain VaporFast Keepers Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen

Paris Saint-Germain VaporFast Keeper
Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
Kleed je net als je team met deze Paris Saint-Germain VaporFast sokken. Het hele been is ontworpen om het knijpen in de kuit te verminderen, wat betekent dat je geen gaten meer in je sokken hoeft te snijden. Ze zijn voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie en strategisch geplaatste demping om je gefocust te houden op het veld.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast Keeper
Kleed je net als je team met deze Paris Saint-Germain VaporFast sokken. Het hele been is ontworpen om het knijpen in de kuit te verminderen, wat betekent dat je geen gaten meer in je sokken hoeft te snijden. Ze zijn voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie en strategisch geplaatste demping om je gefocust te houden op het veld.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- De extra brede boord zorgt ervoor dat de sok goed blijft zitten en voorkomt dat hij gaat stropen.
Productgegevens
- 95% polyester/5% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IQ6934-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Paris Saint-Germain VaporFast Keeper