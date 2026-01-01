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Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens - Zwart/Wit

Paris Saint-Germain Club

Nike voetbalhoodie voor jongens

€ 49,99
Zwart/Wit
Midnight Navy/Wit
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat kou nooit de reden zijn dat je PSG niet steunt. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

€ 49,99

Laat kou nooit de reden zijn dat je PSG niet steunt. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.

Productgegevens

  • Zak aan de voorkant
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: II3721-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,41 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens

    Paris Saint-Germain Club

    € 49,99

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