triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Paris Saint-Germain City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren - College Navy/Wit

Paris Saint-Germain City Side

Nike fleece voetbalhoodie voor heren

€ 89,99
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Geïnspireerd door de energie van het spel. Ontworpen voor elke dag. Deze Paris Saint-Germain hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.


  • Weergegeven kleur: College Navy/Wit
  • Stijl: IO3455-419

Paris Saint-Germain City Side

€ 89,99

Geïnspireerd door de energie van het spel. Ontworpen voor elke dag. Deze Paris Saint-Germain hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.

Productgegevens

  • Capuchon met trekkoord
  • Afgescheiden buidelzak
  • Geribde zoom en boorden
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Vlakken: 100% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Navy/Wit
  • Stijl: IO3455-419

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Paris Saint-Germain City Side.

    Paris Saint-Germain City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren

    Paris Saint-Germain City Side

    € 89,99

    Maak de look af