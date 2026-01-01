Paris Saint-Germain City Side
Nike fleece voetbalhoodie voor heren
Geïnspireerd door de energie van het spel. Ontworpen voor elke dag. Deze Paris Saint-Germain hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.
- Weergegeven kleur: College Navy/Wit
- Stijl: IO3455-419
Paris Saint-Germain City Side
Geïnspireerd door de energie van het spel. Ontworpen voor elke dag. Deze Paris Saint-Germain hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.
Productgegevens
- Capuchon met trekkoord
- Afgescheiden buidelzak
- Geribde zoom en boorden
- Body: 80% katoen/20% polyester. Vlakken: 100% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Navy/Wit
- Stijl: IO3455-419
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Paris Saint-Germain City Side