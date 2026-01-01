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Paris Saint-Germain Air Nike voetbalhoodie voor kids - Cargo Khaki/Zwart

Paris Saint-Germain Air

Nike voetbalhoodie voor kids

€ 64,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Een ingetogen manier om Paris Saint-Germain te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van zachte, katoenen sweatstof voor een lichtgewicht warmte.


  • Weergegeven kleur: Cargo Khaki/Zwart
  • Stijl: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

€ 64,99

Een ingetogen manier om Paris Saint-Germain te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van zachte, katoenen sweatstof voor een lichtgewicht warmte.

Productgegevens

  • Body: 100% katoen. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Cargo Khaki/Zwart
  • Stijl: HM3665-325

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,52 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

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    Paris Saint-Germain Air Nike voetbalhoodie voor kids

    Paris Saint-Germain Air

    € 64,99

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