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Paris Saint-Germain Air
Nike voetbalhoodie voor kids
€ 64,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Een ingetogen manier om Paris Saint-Germain te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van zachte, katoenen sweatstof voor een lichtgewicht warmte.
- Weergegeven kleur: Cargo Khaki/Zwart
- Stijl: HM3665-325
Paris Saint-Germain Air
€ 64,99
Een ingetogen manier om Paris Saint-Germain te steunen. Deze hoodie heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en is gemaakt van zachte, katoenen sweatstof voor een lichtgewicht warmte.
Productgegevens
- Body: 100% katoen. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Cargo Khaki/Zwart
- Stijl: HM3665-325
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,52 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
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Paris Saint-Germain Air
€ 64,99