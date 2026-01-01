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Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids - Midnight Navy/University Red/Wit/Wit

Gerecyclede materialen

Paris Saint-Germain Academy Pro

Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids

€ 79,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. De klassieke, traditionele pasvorm zorgt er samen met vochtafvoerende technologie voor dat je fris blijft als de training intensiever wordt.


  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/University Red/Wit/Wit
  • Stijl: II1700-410

Paris Saint-Germain Academy Pro

€ 79,99

Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. De klassieke, traditionele pasvorm zorgt er samen met vochtafvoerende technologie voor dat je fris blijft als de training intensiever wordt.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/University Red/Wit/Wit
  • Stijl: II1700-410

Maat en pasvorm

    • Het vrouwelijke model draagt maat S en is 1,52 m lang
    • Het mannelijke model draagt maat S en is 1,37 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids

    Paris Saint-Germain Academy Pro

    € 79,99

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