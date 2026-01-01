Noorwegen 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor kids

Gerecyclede materialen
Noorwegen 2026 Stadium Keeper
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor kids
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Keepers verdienen hun tijd in de schijnwerpers. Zie dit als hun Walk of Fame. Een collectie die elke shot-blocker die het lef heeft om tussen de palen te gaan staan, een ster uitdeelt. Kleed je als de keeper van je land in dit Noorwegen-replicashirt.
- Weergegeven kleur: Lightning/Zwart/Zwart
- Stijl: IB5154-718
Noorwegen 2026 Stadium Keeper
Keepers verdienen hun tijd in de schijnwerpers. Zie dit als hun Walk of Fame. Een collectie die elke shot-blocker die het lef heeft om tussen de palen te gaan staan, een ster uitdeelt. Kleed je als de keeper van je land in dit Noorwegen-replicashirt.
Blijf droog
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Gebaseerd op wat de profs dragen
In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
Productgegevens
- Replicadesign
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Lightning/Zwart/Zwart
- Stijl: IB5154-718
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,40 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Noorwegen 2026 Stadium Keeper