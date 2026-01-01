triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Noorwegen 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren - Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Zwart

Gerecyclede materialen

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren

€ 109,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit replicashirt van FC Barcelona. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.


  • Weergegeven kleur: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Zwart
  • Stijl: HQ0477-311

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

€ 109,99

Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit replicashirt van FC Barcelona. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het replicadesign heeft details die zijn geïnspireerd op wat het team draagt.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Zwart
  • Stijl: HQ0477-311

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper.

    Noorwegen 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren

    FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

    € 109,99

    Maak de look af