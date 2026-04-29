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Nederland Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren - Work Blue/Wit

Engeland Tech Fleece Windrunner

Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren

€ 134,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat zien dat je trots bent op Engeland met deze klassieke Windrunner hoodie. Deze Tech Fleece Windrunner hoodie is gemaakt van premium lichte fleece die glad is van binnen en buiten. Hij biedt veel warmte zonder extra volume toe te voegen.


  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
  • Stijl: IB5927-486

Engeland Tech Fleece Windrunner

€ 134,99

Laat zien dat je trots bent op Engeland met deze klassieke Windrunner hoodie. Deze Tech Fleece Windrunner hoodie is gemaakt van premium lichte fleece die glad is van binnen en buiten. Hij biedt veel warmte zonder extra volume toe te voegen.

Productgegevens

  • Geweven logo
  • Body/voering capuchon: 53% katoen/ 47% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
  • Stijl: IB5927-486

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Nederland Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor heren

Engeland Tech Fleece Windrunner

€ 134,99

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