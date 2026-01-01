Nederland 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replica voetbalshirt met korte mouwen voor heren

Nederland 2026 Stadium Keeper

€ 109,99

Keepers verdienen hun tijd in de schijnwerpers. Zie dit als hun Walk of Fame. Een collectie die elke shot-blocker die het lef heeft om tussen de palen te gaan staan, een ster uitdeelt. Kleed je als de keeper van je land in dit Nederland replicashirt.

Blijf droog Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. Gebaseerd op wat de profs dragen In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.