Gerecyclede materialen
Nike MAVN
Therma-FIT knit hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Ontsnap aan de kou in een oversized hoodie die zo zacht is dat je hem misschien nooit meer uit wilt trekken. Dit premium knit materiaal is warm, zacht en voelt stevig, en is bovendien voorzien van Therma-FIT technologie om je warm te houden. Het is een basic met een verfijnde look die allesbehalve gewoon is.
- Weergegeven kleur: Cream II/Zwart/Cream II
- Stijl: IM1763-236
Nike MAVN
Ontsnap aan de kou in een oversized hoodie die zo zacht is dat je hem misschien nooit meer uit wilt trekken. Dit premium knit materiaal is warm, zacht en voelt stevig, en is bovendien voorzien van Therma-FIT technologie om je warm te houden. Het is een basic met een verfijnde look die allesbehalve gewoon is.
Voordelen
- De Nike Therma-FIT technologie gebruikt je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.
- Interne elastische tailleband en figuurnaden brengen het materiaal samen tot een geplooide, volumineuze vorm.
Productgegevens
- Voering body/capuchon: 80% polyester/10% elastaan/10% lyocell. Zakken: 75% polyester/13% katoen/12% rayon.
- Zacht ritslipje
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Cream II/Zwart/Cream II
- Stijl: IM1763-236
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat L en is 1,63 m lang
- Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike MAVN