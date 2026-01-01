Nike x LEGO® Collection shorts voor kids

Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Kindershorts
Ga elke dag en elke wedstrijd aan met creativiteit in deze zweetafvoerende voetbalshorts. Het verchroomde Swoosh logo in blokjes op de voorkant laat zien dat je volgens je eigen regels speelt.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IQ7149-010
Nike x LEGO® Collectie
Ga elke dag en elke wedstrijd aan met creativiteit in deze zweetafvoerende voetbalshorts. Het verchroomde Swoosh logo in blokjes op de voorkant laat zien dat je volgens je eigen regels speelt.
Pluspunten
- Het zachte en zweetafvoerende materiaal voelt licht aan en is comfortabel genoeg om elke dag in te spelen.
- Elastische tailleband met trekkoord biedt de perfecte pasvorm.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IQ7149-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,42 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,32 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike x LEGO® Collectie