Nike x LEGO® Collection keepersshirt voor kids

Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Keepersshirt voor kids
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Fotorealistische LEGO®-blokjes vormen de strepen op dit keepersshirt, zodat je in het strafschopgebied een muur van steen kunt zijn. Als je goed inzoomt, zie je de stukjes waaruit het patroon bestaat.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO3128-010
Nike x LEGO® Collectie
Fotorealistische LEGO®-blokjes vormen de strepen op dit keepersshirt, zodat je in het strafschopgebied een muur van steen kunt zijn. Als je goed inzoomt, zie je de stukjes waaruit het patroon bestaat.
Pluspunten
- Het lichte knit materiaal is ventilerend en heeft een oldskool glans.
- De geribde boorden en kraag geven dit keepersshirt een wedstrijdlok.
- Opvallende details zijn onder andere een holografisch schildembleem en een verchroomd Swoosh logo van LEGO-blokjes.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO3128-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,27 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike x LEGO® Collectie
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