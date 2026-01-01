Nike x LEGO® Collection Aero-FIT voetbalshort voor kids

Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshort voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Of het nu gaat om vrije trappen, hoekschoppen of inwerpen, dankzij de in deze short verwerkte Aero-FIT technologie blijf je fris, licht en klaar om te scoren. Schitterende kleuren en holografische accenten houden de verdediging in het ongewisse terwijl jij over het veld sprint.
- Weergegeven kleur: Bright Concord/Zwart/Lucky Green
- Stijl: IQ7144-458
Nike x LEGO® Collectie
Of het nu gaat om vrije trappen, hoekschoppen of inwerpen, dankzij de in deze short verwerkte Aero-FIT technologie blijf je fris, licht en klaar om te scoren. Schitterende kleuren en holografische accenten houden de verdediging in het ongewisse terwijl jij over het veld sprint.
Nike Football x LEGO Collection
Speel er op los met een complete reeks stoere prints die zijn gemaakt van LEGO blokjes.
Kalm, cool en zelfverzekerd
Nike Aero-FIT technologie is gemaakt voor maximale ventilatie. Het laat lucht direct langs je huid stromen, zodat je koel blijft als de temperaturen oplopen. De zweetafvoerende technologie houdt je fris en comfortabel.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Bright Concord/Zwart/Lucky Green
- Stijl: IQ7144-458
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,51 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike x LEGO® Collectie
Nike Football x LEGO® collectie
Speel er op los met een complete reeks stoere prints die zijn gemaakt van LEGO blokjes.
Grenzeloos spelen
Klassiekers, maar dan opnieuw opgebouwd. Steentje voor steentje.
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