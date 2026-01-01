Kroatië 2026 T-shirt Nike voetbalshirt voor heren

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T-shirt Kroatië 2026
Nike voetbalshirt voor heren
€ 29,99
Laat zien welk team je steunt met dit T-shirt. Het is gemaakt van zacht materiaal voor comfort. Het kenmerkende embleem en de teamkleuren laten zien wie je steunt.
- Weergegeven kleur: Wit/Hyper Royal/University Red
- Stijl: IO8647-100
T-shirt Kroatië 2026
€ 29,99
Laat zien welk team je steunt met dit T-shirt. Het is gemaakt van zacht materiaal voor comfort. Het kenmerkende embleem en de teamkleuren laten zien wie je steunt.
Productgegevens
- 100% katoen
- Weergegeven kleur: Wit/Hyper Royal/University Red
- Stijl: IO8647-100
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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T-shirt Kroatië 2026
€ 29,99