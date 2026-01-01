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Kroatië 2026 T-shirt Nike voetbalshirt voor heren - Wit/Hyper Royal/University Red

T-shirt Kroatië 2026

Nike voetbalshirt voor heren

€ 29,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat zien welk team je steunt met dit T-shirt. Het is gemaakt van zacht materiaal voor comfort. Het kenmerkende embleem en de teamkleuren laten zien wie je steunt.


  • Weergegeven kleur: Wit/Hyper Royal/University Red
  • Stijl: IO8647-100

T-shirt Kroatië 2026

€ 29,99

Laat zien welk team je steunt met dit T-shirt. Het is gemaakt van zacht materiaal voor comfort. Het kenmerkende embleem en de teamkleuren laten zien wie je steunt.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Weergegeven kleur: Wit/Hyper Royal/University Red
  • Stijl: IO8647-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Kroatië 2026 T-shirt Nike voetbalshirt voor heren

    T-shirt Kroatië 2026

    € 29,99

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