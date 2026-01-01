Gerecyclede materialen
Kroatië 2026 Strike trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop met halflange rits voor heren
Deze Strike top heeft speciale designdetails voor de voetbalsterren in spe. Het design met halflange rits maakt het gemakkelijk om hem uit te trekken als je opgewarmd bent en klaar om het veld op te gaan. De aansluitende, gestroomlijnde pasvorm zorgt er samen met zweetafvoerend materiaal voor dat je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
- Weergegeven kleur: Laser Blue/Sport Red/Wit
- Stijl: IO8629-436
Kroatië 2026 Strike trainingstop
Deze Strike top heeft speciale designdetails voor de voetbalsterren in spe. Het design met halflange rits maakt het gemakkelijk om hem uit te trekken als je opgewarmd bent en klaar om het veld op te gaan. De aansluitende, gestroomlijnde pasvorm zorgt er samen met zweetafvoerend materiaal voor dat je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
Pluspunten
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 100% polyester
- Weergegeven kleur: Laser Blue/Sport Red/Wit
- Stijl: IO8629-436
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Kroatië 2026 Strike trainingstop.
Kroatië 2026 Strike trainingstop