Kroatië 2026 Nike Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor kids

Gerecyclede materialen
Kroatië 2026 warming-up
Nike Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor kids
Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer het spel warmer wordt.
- Weergegeven kleur: Chlorine Blue/Hyper Royal/Wit
- Stijl: IO8705-447
Kroatië 2026 warming-up
Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer het spel warmer wordt.
Voordelen
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 100% polyester
- Weergegeven kleur: Chlorine Blue/Hyper Royal/Wit
- Stijl: IO8705-447
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Kroatië 2026 warming-up