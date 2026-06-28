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Kroatië 2026 Nike Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor heren - Chlorine Blue/Hyper Royal/Wit

Gerecyclede materialen

Kroatië 2026 warming-up

Nike Dri-FIT pre-match voetbaltop met korte mouwen voor heren

€ 69,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer het spel warmer wordt.


  • Weergegeven kleur: Chlorine Blue/Hyper Royal/Wit
  • Stijl: IO8626-447

Kroatië 2026 warming-up

€ 69,99

Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een aansluitende, gestroomlijnde pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer het spel warmer wordt.

Voordelen

De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Weergegeven kleur: Chlorine Blue/Hyper Royal/Wit
  • Stijl: IO8626-447

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Kroatië 2026 Nike Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor heren

Kroatië 2026 warming-up

€ 69,99

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