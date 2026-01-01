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Kroatië 2026 Nike Club hoodie voor heren - Obsidian/Wit/University Red

Kroatië 2026

Nike Club hoodie voor heren

€ 69,99
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De fleecehoodie combineert een klassieke stijl met het zachte comfort van fleece.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit/University Red
  • Stijl: IO8649-451

Kroatië 2026

€ 69,99

De fleecehoodie combineert een klassieke stijl met het zachte comfort van fleece.

Productgegevens

  • 80–82% katoen/18–20% polyester.
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit/University Red
  • Stijl: IO8649-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Kroatië 2026 Nike Club hoodie voor heren

    Kroatië 2026

    € 69,99

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