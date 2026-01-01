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Kroatië 2026
Nike Club hoodie voor heren
€ 69,99
De fleecehoodie combineert een klassieke stijl met het zachte comfort van fleece.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit/University Red
- Stijl: IO8649-451
Kroatië 2026
€ 69,99
De fleecehoodie combineert een klassieke stijl met het zachte comfort van fleece.
Productgegevens
- 80–82% katoen/18–20% polyester.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit/University Red
- Stijl: IO8649-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Kroatië 2026
€ 69,99