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Kroatië 2026 fleece joggingbroek Nike Club joggingbroek voor heren - Obsidian/Wit

Kroatië 2026 fleece joggingbroek

Nike Club joggingbroek voor heren

€ 64,99
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De Club Fleece joggingbroek heeft een klassieke uitstraling. De zachte, comfortabele joggingbroek van fleece heeft een stijlvolle look die perfect is voor iedere dag.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO8607-451

Kroatië 2026 fleece joggingbroek

€ 64,99

De Club Fleece joggingbroek heeft een klassieke uitstraling. De zachte, comfortabele joggingbroek van fleece heeft een stijlvolle look die perfect is voor iedere dag.

Productgegevens

  • 80–82% katoen/18–20% polyester.
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO8607-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Kroatië 2026 fleece joggingbroek Nike Club joggingbroek voor heren

    Kroatië 2026 fleece joggingbroek

    € 64,99

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