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Kroatië 2026 fleece joggingbroek
Nike Club joggingbroek voor heren
€ 64,99
De Club Fleece joggingbroek heeft een klassieke uitstraling. De zachte, comfortabele joggingbroek van fleece heeft een stijlvolle look die perfect is voor iedere dag.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO8607-451
Kroatië 2026 fleece joggingbroek
€ 64,99
De Club Fleece joggingbroek heeft een klassieke uitstraling. De zachte, comfortabele joggingbroek van fleece heeft een stijlvolle look die perfect is voor iedere dag.
Productgegevens
- 80–82% katoen/18–20% polyester.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO8607-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Kroatië 2026 fleece joggingbroek
€ 64,99