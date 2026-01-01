Kroatië 2026/27 Pitch voetbal Nike Pitch voetbal

Kroatië 2026/27 Pitch voetbal

€ 24,99

Laat je liefde voor het spel zien met de Nike Pitch voetbal. Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.

Pluspunten De machinegenaaide buitenbal met textuur zorgt voor een optimale vorm, een fijn gevoel en stevigheid, en de rubberen binnenbal zorgt voor behoud van luchtdruk en vorm.