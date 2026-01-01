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Kroatië 2026/27 Pitch voetbal Nike Pitch voetbal - Wit/University Red

Kroatië 2026/27 Pitch voetbal

Nike Pitch bal

€ 24,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Laat je liefde voor het spel zien met de Nike Pitch voetbal. Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.


  • Weergegeven kleur: Wit/University Red
  • Stijl: IQ7535-100

Kroatië 2026/27 Pitch voetbal

€ 24,99

Laat je liefde voor het spel zien met de Nike Pitch voetbal. Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.

Pluspunten

De machinegenaaide buitenbal met textuur zorgt voor een optimale vorm, een fijn gevoel en stevigheid, en de rubberen binnenbal zorgt voor behoud van luchtdruk en vorm.

Productgegevens

  • Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.
  • 62% polyester/28% nylon/5% rubber/5% elastaan
  • Weergegeven kleur: Wit/University Red
  • Stijl: IQ7535-100

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    Kroatië 2026/27 Pitch voetbal Nike Pitch voetbal

    Kroatië 2026/27 Pitch voetbal

    € 24,99

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