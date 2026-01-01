Kroatië 2026/27 Clubpet Poly 5P Nike Clubpet Poly 5P

Kroatië 2026/27 Clubpet Poly 5P

€ 27,99

Deze Nike Club pet is een klassieke, middelhoge pet met veel stijlopties. Hij is gemaakt van soepele katoenen keperstof die zacht is gewassen voor comfort vanaf dag 1. De voorgevormde klep zorgt voor een casual stijl en met het verstelbare bandje aan de achterkant vind je de juiste pasvorm.

Pluspunten Katoenen keperstof voelt zacht en glad aan op je huid voor casual, dagelijks gebruik. Het middelhoge design valt net boven het hoofd, voor een veelzijdige en casual look die past bij elke stijl.